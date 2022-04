The Cloud Group, partner tecnológico en la transformación digital de empresas en Cataluña

La comunidad autónoma de Cataluña está pasando por un cambio importante a nivel digital, ya que las empresas y autónomos de la región cada vez hacen mayor uso de la tecnología en su día a día. A su vez, muchas pymes y start-ups de Barcelona inician su negocio en el sector online o bien priorizan el crecimiento de su local o comercio tanto física como digitalmente.

En ese contexto, The Cloud Group presta servicios profesionales de software en Barcelona, diseño web y marketing online para los negocios de Barcelona y las provincias cercanas.

Cataluña: epicentro del auge digital Barcelona es una de las regiones más importante para el sector digital en España, al igual que Madrid. Muchas empresas de software en Tarragona, Barcelona y todo Cataluña están innovando en el mundo online y cada vez necesitan más de la ayuda de agencias que ofrezcan soluciones para la inserción de sus negocios en el ecosistema digital. Por esta razón, The Cloud Group está centrándose en la prestación de servicios digitales para los negocios que se encuentran en Barcelona y sus provincias adyacentes. Entre estos servicios se pueden encontrar soluciones de marketing online como la gestión de redes sociales, emailing, campañas de pago, entre otros servicios asociados. Por otra parte, The Cloud Group cuenta con especialistas en todo lo relacionado con el mundo del software (ERP, CRM, apps móviles, inteligencia artificial, Big Data, etc.) el cual ha servido para consolidarse como partner tecnológico de grandes e importantes clientes como Emirates, Guinea Ecuatorial Salud, Casa de México en España, Merz Pharma. Otro de los servicios que ofrece The Cloud Group es el diseño web, con el cual han ayudado a muchas empresas en España por desarrollar webs profesionales, e-learning y tiendas online de forma ágil y eficiente.

The Cloud Group: holding empresarial de soluciones digitales confiables Las empresas de Barcelona están viviendo la nueva era de la transformación digital y para lograr destacar en el sector es crucial contratar profesionales cualificados como los de The Cloud Group. Este holding empresarial ofrece soluciones digitales innovadoras y altamente efectivas que han sido reconocidas en toda Europa. Un ejemplo claro de ello es el logro de haber obtenido el Premio Europeo de Tecnología e Innovación otorgado por la AEITI. Además, empresas de software Cataluña y otros negocios y entidades como Universidad de Vigo, Antena 3, o TVE han confiado en sus servicios profesionales. Esto le ha llevado a la realización de grandes proyectos que han sumado mucha experiencia y conocimiento a su equipo de expertos en el sector digital. Como resultado de ello, hoy en día The Cloud Group es una empresa con mucho prestigio en el área de software, marketing online y diseño web. De esta manera, la compañía se ha posicionado entre los grandes aliados del auge digital que se ha despertado en esta comunidad autónoma a lo largo de la última década.