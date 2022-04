Licencias para viviendas turísticas en la Comunidad Valenciana, con Proinka Ingeniería Emprendedores de Hoy

Obtener licencias para viviendas turísticas siguiendo todos los pasos de forma correcta es posible hoy en día en la Comunidad Valenciana.

Proinka Ingeniería, una empresa dirigida por Carmelo Galvañ Montes, se especializa en gestionar los permisos turísticos necesarios para obtener licencias para viviendas turísticas, casas rurales, etc. y, de esta forma, poder publicarlas de forma legal en plataformas virtuales de gran reconocimiento mundial como Airbnb y Booking, para que se pueda alquilar de forma ágil, segura y a un precio muy asequible, gracias a las políticas implementadas por estos portales.

Particularidades de las licencias para viviendas turísticas En la Comunidad Valenciana las casas que se alquilan con fines turísticos siempre deben contar con una licencia que les permita a sus propietarios realizar el negocio de alquiler dentro de la ley. Estos permisos se clasifican según la clase de propiedad que se alquila, puesto que cada Comunidad Autónoma establece normativas diferentes sobre la gestión de esta licencia.

En el caso específico de la Comunidad Valenciana, el negocio de las residencias turísticas es regulado por la Ley 10/2021 y 15/2018, 7 de junio, de la Generalidad, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunidad Valenciana. Asimismo, queda claro que, para obtener la autorización de turismo de una vivienda, es necesario tramitar el certificado de compatibilidad urbanística para uso vivienda turística como primer paso de todo el proceso. Además, en la Comunidad Valenciana, la vivienda tiene que ser arrendada en su totalidad y no por habitaciones para que el permiso sea aplicable.

¿Cuáles son las ventajas de las licencias para viviendas turísticas en la Comunidad Valenciana? Cabe resaltar que uno de los mayores beneficios de optar por una licencia para viviendas turísticas es que las residencias pueden ser publicadas en páginas web especializadas en el alquiler de casas vacacionales. Hoy en día, el mundo de los negocios se mueve a través de internet, el cual se establece como un trampolín para que empresas e individuales saquen el mayor provecho de sus actividades comerciales.

Paralelamente a la documentación necesaria para gestionar las autorizaciones legales para viviendas turísticas, Proinka puede añadir una memoria técnica elaborada por un especialista para agilizar el proceso de obtención de la licencia. Todos los trámites son tediosos, pero Proinka Ingeniería y Carmelo Galvañ Montes asesoran a los clientes sobre todos los trámites específicos y su orden para hacer el proceso correctamente y las viviendas vacacionales puedan ser alquiladas con mayor rapidez. Proinka Ingeniería es, por lo tanto, la empresa que ayuda a gestionar de manera rápida, sencilla y segura licencias para viviendas turísticas en uno de los destinos preferidos en España para disfrutar del buen tiempo y descansar.



