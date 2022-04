Aspectos a tener en cuenta para ser corredor de seguros Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 13:36 h (CET)

En los últimos años, la contratación de seguros ha tenido una demanda cada vez mayor en España. Este hecho ha provocado que muchos profesionales, con o sin experiencia previa, decidan convertirse en corredores de seguros.

En el momento de ejercer la profesión, existen varias opciones. Antes de tomar la decisión, es muy importante estudiar las posibilidades existentes en ambos casos. En este sentido, Recoletos Consultores, empresa especializada en el desarrollo de negocio asegurador para terceros, ofrece recomendaciones al respecto.

Consejos de Recoletos Consultores para emprender un proyecto como corredor de seguros Los especialistas de Recoletos Consultores analizan varias fórmulas para emprender un negocio de corredor o correduría de seguros.

Primero, iniciar la andadura en solitario, aún disponiendo de recursos económicos holgados y conocimiento en la materia, es una tarea en la actualidad realmente difícil. En la práctica, tiene muchas limitaciones y lleva a actuar casi como un agente (afecto o vinculado), aunque contando con la titularidad de la cartera.

Trabajar con un número elevado de compañías, incluso con las generalistas, será complicado por la falta de tiempo para reuniones, presentaciones, acciones formativas, etc.; contar en la carpeta con Compañías Especialistas y Suscriptoras tiene la dificultad añadida de la aceptación por la propia entidad. En ambos casos, será difícil conseguir unas condiciones atractivas.

Otra opción es contar con el apoyo de organizaciones mayores, como las asociaciones que facilitan el acceso a información relevante del sector de seguros y permiten acogerse a acuerdos con algunas compañías de seguros. En estos casos, el corredor asociado mantiene su clave independiente en la DGS y la titularidad de su cartera.

También existen las franquicias de seguros que permiten entrar a formar parte de su red acogiendo su imagen y marca.

Por otra parte, existe una opción claramente diferencial, contar con el apoyo de una empresa consultora que aporte el know how y acompañe en el día a día para desarrollar una correduría de seguros propia y diferenciarla de la competencia, permitiendo al usuario desarrollarse como un gestor de riesgos.

La empresa Recoletos Consultores, con más de 20 años de experiencia, dispone de un contrastado modelo de desarrollo de negocio para la puesta en marcha de corredurías de seguros.

Para ello, cuenta con un bróker de seguros propio, SPASEI, que se utiliza como marca blanca y aporta las herramientas legales, técnicas y operativas necesarias para desarrollar corredurías de seguros rentables y sostenibles en el tiempo. Además de un potente departamento de Marketing y Comunicación que trabaja en el diseño de la imagen e identidad corporativa propia de cada proyecto, lo cual supone un valor diferencial frente a la competencia.

El equipo de profesionales de la consultora ofrece un servicio personalizado que trabaja de la mano de sus clientes, profesionales del sector, negocios compatibles y organizaciones empresariales, brindándoles el soporte y la asesoría profesional integral que necesitan paraconsolidar un negocio escalable y seguro.

En definitiva, hay diferentes fórmulas para trabajar como corredor de seguros. Sin embargo, cada perfil puede encajar mejor en un modelo u otro. La clave está en elegir la mejor opción en el momento adecuado.

Para solicitar más información, los interesados en emprender su propio negocio de correduría de seguros pueden ingresar a su página web o solicitar una consultoría gratuita para analizar su caso particular llamando a su número telefónico.



