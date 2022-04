Los métodos de organización pueden ayudar a cumplir los objetivos tanto de las empresas como de las personas, por EfectiVida

La organización es uno de los aspectos más importantes a la hora de garantizar éxito a nivel personal y laboral. Por eso, es importante conocer cuáles son los métodos de organización más efectivos que actualmente se encuentran en el mercado y aplicarlos en las tareas del día a día.

En el mundo de las empresas, la aplicación de métodos de organización es elemental, sobre todo al hablar de su estructuración. Estos recursos se caracterizan por contribuir tanto en el bienestar empresarial, como también en el personal y organizacional.

Sin embargo, los métodos tradicionales no se ajustan a las necesidades actuales, y justamente este aspecto es lo que ha motivado a EfectiVida a desarrollar el Método C.A.R, enfocado a orientar a empresas y particulares en la organización efectiva de sus procesos.

Adiós a los métodos de organización tradicionales Alcanzar altos niveles de productividad es el sueño no solo de organizaciones en todos los sectores industriales, sino también de personas que desean hacer múltiples tareas en un solo día.

Al respecto, Jaír Amores, creador del proyecto EfectiVida, asegura que las capacidades humanas no son suficientes para afrontar el acelerado avance del mundo actual, destacando que no se trata de un error en el organismo humano, sino que una sola persona no puede asumir un gran número de tareas.

Bajo esta perspectiva, destaca que la mejor forma de corregir esta situación es externalizando funciones. Es decir, trasladar la información del cerebro humano hacía un sistema fiable que permita liberar la mente de cargas y el estrés acumulado por esta situación.

Con este propósito, Amores ha trasladado sus años de experiencia en el campo del desarrollo personal y el estudio de la efectividad hacia la creación del Método C.A.R. Esta innovadora y sencilla herramienta, se caracteriza por contribuir a llevar una mejor organización a nivel personal y empresarial, dejando a un lado procedimientos complejos asociados a este tema como GTD (Getting Things Done).

El camino hacia la verdadera efectividad Nacido en Madrid y con residencia en Canarias desde hace varios años, Jaír Amores ha convertido la efectividad en su pasión. Más allá de una herramienta para organizar su vida y su trabajo, este profesional ha hecho de ella su estilo de vida. Tras una extensa experiencia en el tema, ha decidido compartir sus conocimientos y ayudar a empresas y particulares en el proceso de gestionar y organizar su vida de manera más eficiente.

Desde EfectiVida, Amores ha ayudado a más de 200 alumnos a implementar el Método C.A.R. en sus vidas de una forma apropiada. Así, cualquier tipo de información que reciben es archivada de la manera correcta y se convierte en una acción planificada.

De manera resumida, este recurso permite a las personas y empresas gestionar las tareas adecuadamente y trabajar con base en prioridades, aspecto que contribuye a liberarse del estrés, manteniendo la seguridad de una correcta planificación que además garantice el cumplimiento de todas las tareas.