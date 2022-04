Columbus Vintage organiza un evento de venta de ropa vintage en Madrid Emprendedores de Hoy

Próximamente, desde el 11 hasta el 16 de abril, se llevará a cabo en Madrid una venta de ropa vintage, propia de los años 90 en adelante. La venta estará a cargo de Columbus Vintage, una tienda de ropa madrileña especializada en indumentaria de esos años.

En exhibición estarán las principales marcas de la época, para que el público pueda adquirir lo mejor en ropa vintage. Pero no solo estarán disponibles prendas de calidad, sino que además se podrán comprar a precios muy asequibles para que cualquiera pueda darse el placer de comprar una prenda clásica que sin duda aportará mucho a su estilo y outfit.

Ropa vintage en venta durante toda una semana en Madrid Lo vintage está de moda, esto se puede ver claramente en las actuales tendencias en decoración, mobiliario, diseños y, por supuesto, en la moda. De hecho, muchos de los especialistas de este sector afirman que la ropa vintage cobrará mucha más fuerza este 2022. Tanto, que incluso los diseñadores de modas más importantes se están inspirando en este estilo.

Es por eso que la tienda Columbus Vintage ha organizado para la semana del 11 al 16 de abril en Madrid, una venta de ropa de segunda mano vintage propia de la década de los 90. La firma ha adelantado que la exhibición contará con precios asequibles, lo que significa que será una gran oportunidad para los amantes de la moda de esa época.

Prendas exclusivas de las marcas más reconocidas Otra de las informaciones que se han podido conocer por parte de Columbus Vintage, es que el gran evento contará con ropa y prendas exclusivas de marcas clásicas y muy populares en los 90, tales como Tommy Hilfiger, Náutica, Burberry, Lacoste, Polo Ralph Lauren, entre otras. Allí, las personas podrán comprar polos, sudaderas, pantalones, chaquetas y mucho más. De hecho, estarán disponibles las coloridas y populares chaquetas Crazy Jackets, así como también chaquetas Nike, Reebok, Umbro, Adidas, Kappa, y de varias otras marcas. También habrá a la venta exclusivos forros polares de la marca The North Face y una sección especial para la venta de abrigos y camisetas de la liga de futbol americano estadounidense (NFL) y de hockey sobre hielo (NHL).

El evento se llevará a cabo en la Calle de la Palma 3 en Madrid, lugar donde se encuentra ubicada la tienda física de Columbus Vintage. En cuanto al horario, todos los días se dará inicio a las 12:00 y se finalizará a las 21:00. Para conocer mucho más acerca de la ropa que estará a la venta durante esa semana, se puede ingresar al perfil de Instagram de la tienda.



