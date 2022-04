Nuevas formas de inversión en el sector inmobiliario a través de la tecnología blockchain, por Domoblock Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Promoviendo una transformación en todos los sectores, incluyendo el inmobiliario, los avances tecnológicos han incidido en gran medida en el mundo de la economía.

Muchas empresas de este sector se han ocupado de implementar herramientas tecnológicas para lograr destacar entre la competencia, por ello, se han trazado como objetivo la digitalización de todo el proceso.

La finalidad de esto es ofrecer al cliente más opciones para invertir en propiedades, de forma rápida y segura. Este sector ha estado plagado de fraudes, pero, con las transacciones verificadas por el servicio de blockchain en el sector inmobiliario, se ha devuelto la confianza en los inversionistas. Gracias a esta tecnología, Domoblock es una empresa que digitaliza la inversión inmobiliaria en pequeñas fracciones, fácilmente accesibles y negociables, de una forma más rápida, transparente y segura.

Las ventajas de la tecnología blockchain en el mercado inmobiliario No solo la industria inmobiliaria, sino todos los negocios de diferente naturaleza están enfocados en llevar la economía de sus empresas a otro nivel: el de la tecnología blockchain. En los últimos años, la cantidad de inversores en el sector inmobiliario se ha disparado con la introducción de plataformas comerciales que están ancladas a la tecnología blockchain y que ayudan a simplificar la compra de activos.

Anteriormente, quienes querían invertir pequeñas cantidades de dinero en un proyecto inmobiliario no tenían ninguna oportunidad de entrar. Sin embargo, con la tokenización de una propiedad, se puede financiar colectivamente la compra, aprovechando el poder adquisitivo que provee todo el grupo de inversionistas.

Gracias a las criptomonedas y la tecnología blockchain, también se abren puertas a los contratos inteligentes, que permiten que el vendedor y el comprador ahorren costes en los honorarios de abogados, posibilita al comprador verificar la propiedad y se eximen las tarifas de depósito en garantía.

La propiedad fraccionada abre puertas a los inversionistas La tokenización lleva a los inmuebles a evolucionar económicamente, introduciendo una de las innovaciones más equitativas en la blockchain: la propiedad fraccionada. Este nuevo concepto ha despertado el interés de muchos inversionistas, ya que, con su implantación, cambian las reglas del juego para quienes quieren entrar en el negocio de bienes raíces y no cuentan con un alto capital de inversión.

Hoy en día, a través de los mercados online y las transacciones en criptomonedas, los activos inmobiliarios tokenizados ya no limitan las condiciones para quienes desean invertir, todo de una forma más rápida y segura. En función a esta nueva realidad en el mercado inmobiliario, Domoblock es una empresa que ayuda al pequeño inversor a mejorar sus finanzas, ya que esta tecnología permite diversificar y fragmentar su inversión.

Además, ofrece la oportunidad de ser partícipe de la creación de una oferta inmobiliaria, con la mejora de su inversión mediante el uso de la tecnología blockchain. El mercado inmobiliario ha evolucionado y Domoblock lo hace accesible para todos.



