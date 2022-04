Pinkies ZD se consolidan como los calcetines cómodos, saludables y sostenibles del mercado Emprendedores de Hoy

Cuando llega la primavera y, con ella, el buen tiempo, las personas tienden a llevar modelos y zapatos con los que es preferible llevar calcetines cortos o pinkies. Sin embargo, la calidad de la ropa que utilizan gran parte de los fabricantes puede resultar incómoda e, incluso, perjudicial para la piel de quien la lleva, sobre todo en los periodos donde incrementa la sudoración.

Para ofrecer alternativas más cómodas, saludables y sostenibles, la marca ZD Zero Defects presenta dos modelos de calcetines confeccionados con materiales de algodón orgánico y soja llamados Pinkies ZD, que permiten una transpiración absoluta.

Los Pinkies ZD son calcetines invisibles Los calcetines de la gran mayoría de marcas son elaborados con materiales que, si bien protegen los pies, no ayudan a transpirar la piel mientras se encuentran dentro de los zapatos y, con la llegada de la primavera y el verano, la situación tiende a empeorar. La solución tampoco es dejar de usar los calcetines, ya que esto podría ocasionar la formación de ampollas, generar mal olor y producir irritación y escozor entre los dedos y las plantas, debido a la fricción constante de los pies con el material de la suela interna de los zapatos.

Estas circunstancias inspiraron a los diseñadores de esta marca a crear una propuesta cuyos tejidos ayudaran a la transpiración de los pies y que, a su vez, pudieran ser “invisibles”. Los Pinkies ZD son calcetines cuyo diseño está elaborado para proteger el pie del zapato, sin que sean visibles mientras se llevan zapatos. Los dos modelos de estos calcetines se encuentran disponibles en la tienda online de la marca.

Una alternativa sostenible, cómoda y saludable para los pies Los Pinkies ZD son hipoalergénicos, ya que están confeccionados con un 85 % de algodón orgánico natural libre de sustancias tóxicas. Este tipo de tejido es más suave que el algodón común, por lo que los hace mucho más cómodos. Por otro lado, en su composición lleva un mínimo porcentaje de elastómero, que permite la elasticidad y el ajuste de los calcetines mucho más preciso.

Otro de los aspectos que favorece la comodidad de esta prenda es la banda de silicona incorporada en la parte del talón, que hace que se ajuste perfectamente al pie, evitando que el calcetín se desplace dentro del zapato. En cuanto a su confección, el remallado de cada una de las piezas es punto por punto, por lo que su costura es totalmente invisible y no existen riesgos de marcas molestas o rozaduras en pieles sensibles. Por todo ello, los Pinkies ZD se han convertido en la alternativa sostenible, cómoda y saludable por la que cada vez más personas están incorporando a sus looks.



