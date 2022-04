Insight España ha obtenido el 2º puesto en el ranking "Great Place to Work®" de 2022 Comunicae

viernes, 8 de abril de 2022, 12:53 h (CET) La consultora Great Place To Work® lo ha anunciado en la 20ª edición del Ranking Best Workplaces España 2022: Insight alcanza la 2ª posición en la categoría de 101 a 250 empleados/as. 9 de cada 10 empleados/as de Insight España afirman que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar. Han obtenido un nivel de confianza (Trust Index©) del 91% Insight, compañía perteneciente al sector Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ha conseguido la 2ª posición en la categoría 101 a 250 empleados/as como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2022. El prestigioso Ranking, en su 20ª edición, fue anunciado anoche en la gala de premios presencial, celebrada en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, por la consultora Great Place to Work®, líder en la construcción y certificación de los mejores lugares para trabajar .

Para optar a este reconocimiento es necesario preguntar a toda la plantilla de la compañía acerca de cómo es su lugar de trabajo. Sus respuestas son procesadas de forma independiente por Great Place to Work® quien pregunta anualmente a más de 11,5 millones de personas.

Para poder entrar en el Ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar en España (por Great Place to Work®) la valoración de los/as empleados/as sobre la empresa tiene que ser mínimo del 70% de Confianza (Trust Index©[1]). Adicionalmente, es necesario aportar información sobre las políticas y prácticas sobre el Cuidado y Gestión de las personas.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los/as empleados/as y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, Insight España ha obtenido este reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de Bienvenida y acogida (96%), Colaboración entre compañeros (95%) y Relaciones cercanas (95%); entre otras cuestiones.

Para Virginia Escriche, HR Manager de Insight “Ser reconocidos como Mejor Empresa para Trabajar en España supone un orgullo enorme para todos los que formamos parte de esta gran compañía que es Insight, ya que este reconocimiento avala nuestros esfuerzos para proporcionar a nuestros empleados un lugar de trabajo moderno, diverso, inclusivo y respetuoso con las personas en donde cada uno se siente a gusto desarrollando todo su potencial”, explica Virginia.

"Sentir que lo que haces marca una diferencia es extraordinario, en el caso de Insight, el 91% de las personas consideran que es así. Vivir esa experiencia como empleado es diferencial". declara Jaime Nardiz, Director de Innovación y Transformación Cultural de Great Place to Work.

Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Sobre Insight

Hoy en día, toda empresa es una empresa tecnológica. Insight Enterprises Inc. provee a empresas de todos los tamaños de Intelligent Technology Solutions™ y servicios para maximizar el valor de negocio de la TI. Como proveedor global de soluciones y servicios de Digital Innovation, Cloud + Data Centre Transformation, Connected Workforce, y soluciones y servicios de Supply Chain Optimization, formando parte del ranking Fortune 500, ayudan a sus clientes a gestionar con éxito sus TI hoy y a transformarlas para el futuro. Desde la estrategia y el diseño de TI hasta su implementación y gestión, sus 11.000 empleados ayudan a los clientes a innovar y a optimizar sus operaciones para dirigir su empresa de forma más inteligente.

