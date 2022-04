Renting vs leasing de equipos informáticos para pymes, según Ordenadores Ocasión Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 17:50 h (CET)

El equipamiento informático es fundamental en cualquier compañía, pero cuando se trata de adquirirlo hay dos opciones que son, por lo general, las más atractivas. Estas son el leasing y renting.

Aunque ambas alternativas ofrecen sus ventajas, hay que considerar diferentes aspectos para poder elegir la mejor opción. Tal consideración es mucho más importante cuando se trata de pymes, ya que son empresas que buscan obtener siempre la mejor relación rentabilidad-beneficio.

Ordenadores Ocasión asesora acerca de los aspectos a tener en cuenta para tomar la mejor decisión.

Dos opciones para la adquisición de equipo tecnológico Para responder a esta pregunta es necesario saber bien de qué tratan cada una de estas opciones. En primer lugar, el leasing de equipos informáticos consiste en la compra de manera diferida en el tiempo. En otras palabras, es cuando se compra el producto y se va pagando en plazos mensuales, con sus respectivos intereses, bajo el concepto de financiación. Por otro lado, el renting consiste en la adquisición del bien en modalidad de alquiler, a cambio de una cuota mensual. La primera diferencia obvia es que en el primer caso el bien pasa a ser propiedad de la compañía; mientras que en el renting, el equipo adquirido está en la empresa, pero solo mientras esta lo necesite. Teniendo esto claro, se puede considerar mejor cuál es la opción más adecuada.

Cuál es la mejor opción para pymes: leasing o renting El primer paso puede consistir en considerar las implicaciones fiscales correspondientes a cada opción. Por un lado, como el leasing es en esencia la compra de un bien financiado, el cual se convierte en un activo de la empresa, hay que tributar por ello. En el renting, por el contrario, lo que se adquiere es un servicio durante un tiempo determinado a cambio de una cuota mensual. Por lo tanto, se contabiliza como otro de los gastos de la empresa, siendo perfectamente deducible.

Por otro lado, en el leasing, tanto el mantenimiento como la reparación de los equipos corren por cuenta de la empresa, mientras que en el renting, tanto su reparación como su mantenimiento y cualquier otro inconveniente corren por cuenta de la compañía arrendadora y no representa un gasto adicional para la pyme.

Por último, hay que destacar que, al tratarse de equipos con una obsolescencia rápida, el renting se vuelve la opción más beneficiosa, puesto que permite renovar el equipamiento informático cuando el cliente lo considere necesario sin mayores gastos.

Teniendo en cuenta estos datos, el renting se establece como la opción más acertada para las pymes en la mayoría de los aspectos, tanto en practicidad como en términos económicos. Por eso, al buscar equipos informáticos, es recomendable acudir a compañías especializadas y con experiencia, tal como Ordenadores Ocasión. En esta empresa, se ofrece un excelente servicio al cliente, con todo lo que las pymes necesitan para su equipamiento tecnológico.



