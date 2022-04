¿Cómo se puede combatir la alopecia androgénica? Emprendedores de Hoy

La alopecia androgénica es el nombre técnico que recibe la calvicie masculina, una condición que afecta a un gran número de hombres a nivel mundial y que, para muchos, termina por ser permanente.

Sin embargo, en la actualidad, existen productos especializados para prevenir esta condición, y más aún, para aquellos que la padecen, ya que existen opciones quirúrgicas para revertir sus efectos.

Injermur es un centro médico especializado en injerto capilar, un procedimiento que ayuda a los hombres con calvicie a recuperar su cabello y mejorar su aspecto, así como, consecuentemente, su autoestima y confianza en sí mismos, aspectos que pueden verse fuertemente afectados en un caso severo de calvicie.

¿Por qué es importante someterse a una intervención de calidad? El trasplante capilar es un procedimiento con cada vez más demanda y aceptación. Sin embargo, su alto coste en el país ha llevado a muchos hombres a buscar opciones más asequibles, como las que se ofrecen, por ejemplo, en Turquía, un país que ha experimentado cierto auge de visitantes europeos en busca de un trasplante capilar. Esta es una opción que conlleva ciertos riesgos que muchos de sus entusiastas no suelen considerar.

Muchos de los que han optado por esta alternativa, se han llevado experiencias desagradables de una cirugía efectuada por médicos sin los conocimientos, habilidades o implementos tecnológicos adecuados. Esto puede derivar en efectos como cicatrices visibles y antiestéticas, crecimiento defectuoso del cabello e incluso infecciones.

Es por ello que, en España, clínicas como Injermur han innovado para tarifas más accesibles y competitivas. De este modo, buscan prevenir que los pacientes corran todos estos riesgos y facilitar su acceso a este procedimiento en las condiciones adecuadas, con equipo técnico de última generación y profesionales altamente experimentados en esta rama.

¿Cuáles son las ventajas de los trasplantes capilares de Injermur? Injermur es una de las clínicas que destaca por este tipo de innovaciones, pues además de sus tarifas accesibles, ofrecen condiciones flexibles de financiamiento. Permiten diferir los pagos hasta 12 meses, además de contar con el equipo más seguro y avanzado para este tipo de tratamientos en manos de una profesional altamente reconocida en este campo, como lo es la doctora Alena Kulyapina o el Dr. Néstor Arbillaga.

Esta clínica ofrece un servicio completo y altamente implicado con el paciente desde el primer momento, con un diagnóstico preciso y personalizado de lo que necesita y un procedimiento de alta calidad y sin límite de unidades por injerto. Su equipo técnico y humano tiene la capacidad para realizar trasplantes en cualquiera de las técnicas convencionales de este tratamiento, como la FUSS, la FUE avanzada e incluso, su propia técnica de trasplante, que se caracteriza por no dejar cicatriz.

Además, ofrecen un seguimiento posoperatorio prolongado, a fin de asegurarse de que sus pacientes no padezcan efectos secundarios adversos y, por el contrario, puedan disfrutar con plenitud de los beneficios que esta cirugía trae a sus vidas.



