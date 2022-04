La instalación en el hogar de puntos de recarga para vehículos eléctricos es el futuro Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La concienciación medioambiental ha sido un factor determinante en el auge de la movilidad eléctrica en el mundo, siendo cada vez más personas las que cambian de coches de combustión fósil a combustión de energías verdes.

Sin embargo, uno de los principales retos a los que se enfrentan es la recarga del vehículo.

En este punto, empresas como EVMOBE se perfilan como una alternativa en cuanto a puntos de recarga se refiere, a través de la instalación de estos en garajes privados, de manera que el cliente puede cargar el vehículo en la comodidad de su hogar.

Con una amplia gama de cargadores y accesorios para carga rápida y semirrápida, EVMOBE es una empresa que se especializa en la fabricación y comercialización de soluciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Los cargadores de EVMOBE se caracterizan por su diseño, su funcionalidad y su óptima relación calidad-precio, además de ser compatibles con todas las marcas de vehículos eléctricos y enchufables que existen actualmente en el mercado.

Las ventajas de los cargadores EVMOBE Esta empresa, con más de 5 años en el mercado español, no solo se dedica a la venta de estos artículos, sino que ofrece un servicio de soluciones integrales a particulares, empresas, renting y flotas, a través de sus series evSmart, evBusiness y la gama de cargadores rápidos Fast Charge, con el objetivo principal de optimizar el tiempo de carga del vehículo de la forma más cómoda y segura.

Aparte de contar con certificaciones de seguridad como CE, TUV e IP65, los cargadores EVMOBE cargan hasta 8 veces más rápido que los enchufes convencionales, lo que se traduce en mejor calidad de vida para los usuarios, dado el ahorro de tiempo y dinero en cada carga. El sistema incluye además un SmartChip, que evita daños en el dispositivo en casos de posible sobrecarga.

Especialmente diseñado para garajes privados o comunitarios, EVMOBE lanzó al mercado el cargador evOptima, un punto de recarga que prioriza el consumo de la vivienda y hace que no se tenga que incrementar la potencia contratada de la vivienda, de esta forma optimiza el consumo de energía y permite ahorrar en la factura de la luz.

Los beneficios de instalar un punto de recarga en el garaje Los vehículos enchufables son el futuro de la sociedad y disponer de un punto de carga rápida en el garaje permite salir cada día con la batería cargada. Además, es una manera de ahorrar en las recargas, ya que se pueden escoger los horarios para cargar el vehículo a la hora que la tarifa sea más económica.

Por otro lado, es importante elegir a empresas con trayectoria y experiencia en este sector, a la hora de instalar los cargadores. En este sentido, EVMOBE dispone de cargadores de última generación para vehículos eléctricos, que han sido sometidos a pruebas para certificar su funcionamiento bajo malas condiciones climatológicas.

El equipo experto de esta compañía se encarga de asegurarse de que el cargador cumpla con la normativa vigente y, adicionalmente, ofrece un presupuesto gratis para los clientes interesados en contratar sus servicios. Dicho esto, cualquier persona que esté optando por instalar un cargador de vehículos en su hogar puede acceder a la web de EVMOBE, donde se pueden encontrar los datos de contacto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.