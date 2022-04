Los collares de flores y las joyas artesanales de BY EME JOYAS Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 17:47 h (CET)

Con el paso de los años, las tendencias en joyería han cambiado no solamente con respecto al diseño, sino también en cuanto al material utilizado y a la manera en la que se fabrican.

En este sentido, la joyería artesanal ha ganado mucha popularidad y, en este sector, han destacado marcas con colecciones únicas. Una de ellas es BY EME JOYAS, una firma madrileña en la que se pueden encontrar diferentes colecciones de collares, colgantes pendientes y mucho más. Todo ello fabricado de manera artesanal, por lo cual, además de entrar en la categoría de joyería, son también pequeñas piezas de arte.

BY EME JOYAS, joyas únicas e irrepetibles Las joyas artesanales tienen un atractivo característico que llama la atención de las personas. En primer lugar, porque se trata de un trabajo hecho a mano en el que la paciencia, el talento, la dedicación y el arte se mezclan para crear piezas únicas. Este aspecto es precisamente una de las razones por las BY EME JOYAS destaca en el mercado de la confección de joyas en Madrid. De hecho, todo lo que se ofrece allí, tanto las combinaciones de los diseños encantadores y únicos, los materiales y la combinación de colores son el reflejo fiel del trabajo de la diseñadora y creadora María Fraile y los profesionales que llevan la empresa. No solo eso, sino que además son el resultado de la pasión y la dedicación, haciendo que cada obra sea única e irrepetible.

Collares artesanales de flores en Madrid En el mundo de la joyería, las flores son de los elementos que más gustan a las mujeres para adornarse. Pero cuando se trata de joyería artesanal, la complejidad para realizarlas se multiplica. Esto se debe a que las flores tienen formas complejas, distintas y asimétricas a las cuales hay que darles forma a mano delicadamente.

En BY EME JOYAS, se hacen precisamente de esta manera, empleando una selección de materiales de la mejor calidad, disponibles para asegurarse de que las joyas duran muchos años y que resaltan el atractivo natural de las mujeres que las llevan.

Después de un proceso creativo se inicia su fabricación, resultando ser una joya de mucha belleza, elegancia y artística. En el catálogo, hay gran variedad de modelos de collares con diferentes flores, piedras y cadenas, para alcanzar todos los gustos. No obstante, para hacer cada pieza aún más exclusiva, la firma ofrece la posibilidad de que el cliente haga un pedido online y que personalice si así lo desea su joya. Esta es una excelente manera de hacer que las personas reflejen sus emociones, pensamientos y gustos a través del accesorio que usa.

Las colecciones de joyas hechas a mano, sus collares de flores y las vías de contacto para solicitar un pedido personalizado online se encuentran en la página web oficial de esta joyería en Madrid.



