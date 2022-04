Eravending, con su franquicia Abierto 25 horas de máquinas vending, ejemplifica a la perfección los nuevos negocios del siglo XXI Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 15:36 h (CET)

Actualmente, la mayoría de las personas prefieren aquellos negocios que generan ingresos por sí solos, es decir, aquellos que no requieren directamente el trabajo de una persona para producir, ya que esto es un factor que se traduce en menos esfuerzo y en ahorro económico y de tiempo. En ese sentido, cada vez son más los modelos de negocio que están surgiendo en este siglo XXI gracias a la innovación de la tecnología.

En este contexto, la franquicia de máquinas expendedorasAbierto 25 horas, de la empresaEravending, se ha convertido en una gran opción para todos aquellos individuos que quieren emprender con el mínimo esfuerzo, pero a la vez obtener ganancias que permitan su independencia económica.

¿Qué ofrece la franquicia de máquinas vending Abierto 25 horas de Eravending? La empresa Eravending está dando mucho de qué hablar en el mercado, ya que sus productos están siendo considerados como un negocio rentable al que le pueden sacar provecho nuevos emprendedores, así como también comerciantes que actualmente se dediquen a sectores como alimentación, deporte, entretenimiento o salud, por solo mencionar algunos.

Abierto 25 horas, la marca con la que opera la franquicia de máquinas expendedoras comercializa máquinas vending que pueden ser instaladas en cualquier tipo de comercio o negocio. Su catálogo es amplio, poniendo a disposición de los clientes desde expendedores de zumo de naranja natural, hielo, vino, mascarillas, guantes y geles hasta otros de medicamentos, artículos de supermercado, de productos cárnicos, artículos deportivos, periódicos y revistas, bebidas frías, flores y regalos o helados, entre muchos otros.

La empresa garantiza soporte técnico profesional, envíos gratuitos y precios competitivos en máquinas nuevas y de segunda mano.

Las grandes ventajas de las máquinas vending Invertir en una máquina vending tiene muchas ventajas, entre estas, que se trata de un negocio rentable y a la vez cómodo. El inversionista podrá sacarle el máximo provecho a su tiempo mientras obtiene dinero, puesto que las máquinas trabajan por sí solas las 24 horas del día. Las mismas tienen opción de telemetría, por lo que se controlan a distancia, siendo posible conocer el stock de productos, la cantidad de ventas, las alertas fuera de servicio y más detalles.

El hecho de que una máquina expendedora funcione automáticamente es un elemento muy importante por el hecho de que no habrá que gastar en coste de personal.

¿Cómo ser distribuidor de máquinas expendedoras ? La empresa Eravending también tiene una opción para todas aquellas personas que quieran vender y alquilar máquinas expendedoras en la ciudad en la que residan.

Para poder distribuir es necesario ser una empresa, autónomo o profesional que tenga un local, no importa que sea de pequeña infraestructura, y una inversión para adecuar la tienda, merchandising y máquinas de exposición.

Los interesados en saber todo lo relacionado con la franquicia de máquinas vending, sus productos y características técnicas de las máquinas, encontrarán toda la información que necesitan conocer en la página web de Eravending.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.