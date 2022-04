Nuevas soluciones de BMI: Lógica Emotions y TPO Extreme, la innovación al servicio del cliente en Rebuild Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 17:09 h (CET) BMI presenta en Rebuild sus nuevas soluciones para cubierta plana e inclinada: Lógica Emotions, una teja plana que reinventa la estética de las cubiertas y fachadas, y TPO Extreme, la lámina de poliolefina para cubiertas planas con hasta 35 años de garantía El Jueves 28 de Abril a las 13:30 en el Innovation Theater , Juan del Amo, Jefe de Producto de Cubierta Inclinada hablará de “Los 4 pilares de la innovación: 20 años emocionándonos” , presentación que irá seguida de un cocktail en el stand de BMI.

La nueva teja Lógica Emotions, gracias a la combinación de diferentes texturas y diseños proporciona a las cubiertas un acabado de mayor riqueza y profundidad visual, al combinar en la misma gama un mosaico de tejas con sutiles variaciones. Es compatible con otros sistemas de montaje industrializado de la empresa de alta eficiencia energética como Tectum Pro, Tectum First y también el nuevo Tectum Plus para cubiertas de baja pendiente.

Este lanzamiento responde a la demanda de arquitectos y propietarios de renovar la estética de cubiertas inclinadas y fachadas con un producto moderno, de alta calidad y acabados acordes con las nuevas tendencias de diseño, compatible con las ventajas del montaje en seco.

En cuanto a la lámina TPO Extreme, sus 35 años de garantía la convierten en la lámina de mayor durabilidad en el mercado. Especialmente indicada para cubiertas planas de paneles fotovoltaicos, la lámina ofrece ventajas adicionales como una anchura de 3,65 m, la mayor del mercado, proporcionando mayor rapidez en la instalación, menor longitud de soldadura y reduce los cortes y mermas de lámina con la utilización del sistema de fijación por inducción.

La nueva lámina sintética TPO Extreme, gracias a su elevada reflectancia y un índice SRI de 105 reduce el efecto isla de calor; combinada con el sistema BMI Everguard, contribuye a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificación y aporta créditos para conseguir los más altos niveles de certificaciones LEED y BREEAM y VERDE (incluido en la plataforma de materiales de GBCe). Tanto la lámina como el sistema cuentan con la Declaración Ambiental de Producto.

Para Carlos Hernández, Director General de BMI “la apuesta de BMI por la innovación está plenamente alineada con las tendencias de sostenibilidad y eficiencia , y se completa con un abanico de servicios de formación, asistencia técnica y atención al cliente para apoyar a toda la cadena de valor, ya sean ingenieros, arquitectos, instaladores o propietarios, en una construcción sostenible y eficiente”.

BMI aportará en Rebuild su profundo conocimiento del sector con las siguientes actuaciones:

En el Auditorio 2, Carlos Hernández Puente (Director General) expondrá en la sesión Renovation Wave y nuevos sistemas de rehabilitación, el martes 26 de Abril a las 17:15

Isabel Alonso, Directora de Sostenibilidad, guiará en la Industrialización, Camino a la sostenibilidad el Jueves 28 de Abril a las 13:00. Además BMI contará con su equipo BMI expert, dirigido por Diana Torres y Jose Hermindo Prieto que brindarán ayuda para definir la solución idónea para los proyectos.

