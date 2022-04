El compromiso de DXC con los objetivos basados en la ciencia Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 14:05 h (CET) Este compromiso reafirma los esfuerzos de DXC por hacer una contribución positiva y significativa para reducir la actual amenaza del cambio climático DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales proveedores de servicios tecnológicos a nivel mundial que figura en la lista Fortune 500, ha anunciado hoy su compromiso de establecer reducciones de emisiones a corto plazo en toda la empresa, en línea con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Este compromiso reafirma los esfuerzos de DXC por hacer una contribución positiva y significativa para reducir la actual amenaza del cambio climático.

Además, DXC ha establecido un objetivo a corto plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2025 con respecto a su línea de base del año fiscal 2019, señalando que la SBTi todavía tiene que aprobar el objetivo a corto plazo. DXC se une a las más de 2.000 empresas mundiales que se han comprometido a establecer objetivos de reducción de emisiones a través del SBTi.

El SBTi es una colaboración entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y uno de los compromisos de la coalición We Mean Business. La coalición permite a las empresas establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en consonancia con la ciencia climática más reciente. La SBTi define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, ofrece recursos y orientación para reducir las barreras a la adopción, y evalúa y aprueba de forma independiente los objetivos de las empresas.

"El compromiso de DXC de establecer objetivos de reducción de emisiones a corto plazo y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una inversión en nuestro futuro", dijo Chris Drumgoole, Director de Operaciones de DXC. "Esto es también una parte clave de nuestro viaje como empresa virtual-first, en la que hemos equipado a más del 99% de nuestros empleados para que trabajen de forma virtual, segura y flexible desde cualquier lugar que elijan, con la tecnología y las herramientas para apoyar su trabajo."

Además de su compromiso con el SBTi, los objetivos globales de sostenibilidad medioambiental de DXC se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los objetivos de DXC incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción del consumo de energía, el uso y la compra de energías renovables, la conservación del agua dulce, la eliminación de los residuos electrónicos en los vertederos y la reducción de los residuos generales. DXC también se esfuerza por apoyar a sus clientes en sus propios viajes de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Para obtener más información sobre el compromiso SBTi de DXC y las prácticas medioambientales, sociales y de gobierno, visite DXC.com

