Unavida Cosmetics incluye la Niacinamida en todas sus emulsiones

jueves, 7 de abril de 2022, 10:46 h (CET) Unavida estudia las fórmulas de sus cremas como un todo. No es cuestión de añadirle el ingrediente de moda a una "alta" concentración. Formulan con ingredientes que actúan en consonancia para conseguir un objetivo conjunto ¿Con qué objetivo ha añadido la Niacinamida en cada una de sus emulsiones?

En la Crema de Manos y Pies, Up&Down está diseñada para ayudar a conseguir un buen desarrollo de las capas superiores de la epidermis y su función barrera, fomentando la formación de las ceramidas y otros componentes esenciales por parte de la propia piel. Por eso, en esta ocasión la mezcla de todos sus ingredientes, junto con la Niacinamida, potencia esta actividad. En el caso de la Crema Facial, Creamy Cream está enfocada, por un lado, a proteger las capas superficiales de la piel de las agresiones diarias, incluido el estrés psicológico. Por otra parte, también está diseñada para favorecer la actividad de capas más profundas que afectan a la firmeza, al micro-relieve cutáneo y a las líneas de expresión. En este caso, la Niacinamida apoya de manera directa al primer objetivo de la crema y de forma indirecta al segundo, favoreciendo el entorno ideal para el resto de los ingredientes. Para el Contorno de Ojos y Mascarilla Nocturna Oh La La el objetivo es recuperar la homeostasis (situación de equilibrio de la piel) para que sea capaz de cuidarse a sí misma y mejorar todas las necesidades diarias de esta zona: signos de fatiga, protección y refuerzo de la función barrera, ojeras, firmeza, arrugas, deshidratación, etc. La Niacinamida en este producto tiene una acción fundamental en conseguir esta situación de equilibrio y bienestar de la piel. Para la eficacia en sus formulaciones tienen en cuenta la concentración a la que incluye la Niacinamida en cada una de sus emulsiones.

¿Cuáles son sus productos con Niacinamida?

Sobre la empresa

Unavida Cosmetics es una empresa de cosmética honesta, natural y minimalista. Su filosofía se basa en el Well Aging, el bienestar y el mindfulness. El laboratorio indie está ubicado en el parque tecnológico de Tres Cantos y allí, Laura y Jessica, sus cofundadoras, realizan el desarrollo de sus formulaciones y diseños. Sus productos se pueden encontrar en su web www.unavidacosmetics.com y algunos puntos de venta como centros de estética o farmacias.

