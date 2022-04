Penélope Cruz y The Mediapro Studio lanzan Moonlyon Una nueva compañía de producción destinada a ser un sello de referencia de calidad, con contenidos de ficción y de no ficción Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 7 de abril de 2022, 09:32 h (CET) Penélope Cruz y THE MEDIAPRO STUDIO han anunciado hoy su asociación para el lanzamiento de una nueva compañía de producción: MOONLYON. Un sello internacional e independiente dedicado a la producción de contenido de primer nivel, tanto de ficción como de no ficción, que permitirá a la actriz llevar su carrera un paso más allá al liderar nuevos aspectos de la industria de los medios y el entretenimiento.

“Siempre me ha entusiasmado contar nuevas historias y contribuir al proceso de filmación. Por eso he decidido formar MOONLYON con THE MEDIAPRO STUDIO”, ha dicho Penélope Cruz. “Con más demanda que nunca de historias de orígenes muy diversos y procedentes de todas partes del mundo, estoy muy feliz de poder continuar mi trabajo como productora junto a una empresa que conozco íntimamente y que tiene una valiosa experiencia de posicionamiento internacional. Nuestro objetivo es que MOONLYON se convierta en un referente de calidad con personalidad propia”.



MOONLYON producirá y distribuirá sus contenidos con el apoyo de la importante infraestructura internacional de THE MEDIAPRO STUDIO. La compañía cuenta con 24 oficinas desde las que se producen todo tipo de contenidos para cine y televisión en todo el mundo.



“Estamos felices. Es un privilegio ser los socios de Penélope Cruz en esta nueva aventura”, ha comentado Laura Fernández Espeso, CEO de THE MEDIAPRO STUDIO. “Llevamos años trabajando con ella y nuestra relación ha ido creciendo de manera muy natural. Aportaremos a MOONLYON nuestro conocimiento de la industria a nivel global, nuestra creatividad, y nuestro enorme potencial logístico para un proyecto que formará parte de la estrategia de expansión internacional del STUDIO”



Sobre Penélope Cruz



Ganadora de un Oscar®, Penélope Cruz es una de las actrices más versátiles de la actualidad. Entre sus películas más destacadas se incluyen títulos como NO TE MUEVAS, VOLVER, VICKY CRISTINA BARCELONA y NINE. Recientemente, ha protagonizado MADRES PARALELAS de Pedro Almodóvar, por la ha recibido una nueva nominación al Oscar ® y por la que recibió la Copa Volpi a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia de 2021. Cruz también ha protagonizado COMPETENCIA OFICIAL junto a Antonio Banderas, estrenada en el Festival de Cine de Venecia de 2021.



Sobre Laura Fernández Espeso



Laura Fernández Espeso dirige la estrategia de creación, producción y distribución de THE MEDIAPRO STUDIO y todas las productoras que forman parte del mismo (Globomedia, El Terrat, 100 Balas, Big Bang Media, Oficina Burman, etc). Desde hace más de una década es responsable la expansión internacional de la compañía, que ha alcanzado una presencia muy consolidada en América Latina y ha potenciado la puesta en marcha de proyectos de producción en inglés a nivel global con el desarrollo de contenidos en Estados Unidos y en Reino Unido.

Incluida en la lista Forbes de las 50 mujeres más poderosas de la industria audiovisual en España, bajo su liderazgo el STUDIO ha impulsado la producción de cine con proyectos como EL BUEN PATRÓN, ganadora de 6 Premios Goya, y COMPETENCIA OFICIAL, presentada en el Festival de Cine de Venecia de 2021. En televisión, Laura es responsable de numerosas producciones nivel mundial como las series de ficción THE HEAD, PARAÍSO, EXPRESS, EL INTERNADO LAS CUMBRES, IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO o VENGA JUAN, y producciones de no ficción como EL INTERMEDIO, FERNANDO ALONSO, ZAPEANDO, LA RESISTENCIA, SIX DREAMS o LOLA, entre otras muchas.

