Las mesas de comedor rectangulares son el punto de encuentro perfecto de un hogar, por Home and Relax

jueves, 7 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las estancias donde los miembros de un hogar pasan más tiempo es el comedor. Por este motivo, el hecho de que este cuente con un buen diseño y funcionalidad es fundamental para asegurar el confort de una casa. Las mesas, como punto de encuentro de la familia y sus invitados, son uno de los protagonistas de este espacio.

Como fabricante y vendedora de muebles y elementos decorativos, la empresa Home and Relax ofrece las más elegantes y funcionales mesas de comedor rectangulares. Con sede física en Murcia, esta compañía fabrica y distribuye muebles desde hace más de 30 años. La visión de sus propietarios le ha permitido ajustarse a los nuevos tiempos a través de una tienda online donde los clientes de toda España podrán recibir sus muebles o piezas decorativas puerta a puerta, con envío gratuito.

Diseños y materiales variados La variedad es una de las fortalezas de Home and Relax. En la sección de muebles para el salón, las mesas de comedor rectangulares destacan por ser robustas y capaces de albergar a seis, ocho personas, o más, con total comodidad. Con diferentes diseños y materiales, estas piezas se adaptan al estilo de cada hogar.

Para dar un toque de calidez al comedor, siempre es recomendable disponer una mesa rectangular de madera, como los modelos Pair, Gio, o Nomos, elaboradas en chapa natural de roble, roble anudado o nogal americano y base de acero lacado. Buena parte del stock de mesas de madera tienen la ventaja de ser extensibles para jugar con el espacio, dependiendo de la cantidad de usuarios.

Una opción más sofisticada la representan las mesas rectangulares de cristal, que aportan luminosidad y nunca pasan de moda. El modelo Calipso Glass, con tapa de cristal y patas torneadas, lucirá fabuloso en un espacio vanguardista. Así mismo, las referencias Vision Wood, Retto Glass y Divani Glass, patas en madera para que se complementan con las tapas trasparentes.

Home and Relax puede elaborar cualquier modelo de mesa para el comedor que deseen sus clientes, con una gran variedad de materiales y colores. Cada mesa es una muestra de la perfecta integración entre diseño, resistencia, durabilidad y precios accesibles.

Muebles y complementos a medida Para los interesados en transformar su hogar de manera integral, esta compañía cuenta con expertos en decoración que orientan sobre las mejores opciones, según el gusto y las necesidades del cliente. La empresa cuenta con todo tipo de muebles, piezas complementarias y una gran gama de tejidos para adaptarse a los requisitos de cada uno.

El cambio integral de cualquier espacio puede ser financiado por Home and Relax a través de un plan de pago por cuotas y envío gratuito a toda España. De esta forma, todos los usuarios tienen la posibilidad de renovar las estancias del lugar donde más cómodos se deben sentir: su hogar.



