Speedrem vende remolques seguros para todo tipo de vehículos Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 17:00 h (CET)

El transporte de carga pequeña en vehículos de uso propio es una de las soluciones por la que se inclinan algunas personas a la hora de movilizar ciertos elementos. Si bien esta opción es particularmente atractiva gracias a la posibilidad de ahorrar costes relacionados con la contratación de servicios y conductores tercerizados, debe tenerse en cuenta que el espacio destinado para albergar la carga, requiere unas condiciones específicas que protejan la integridad del producto y cumplan con las características legales del transporte de mercancías ligeras.

De ahí que compañías expertas como Speedrem, dedicadas a la fabricación de equipos para movilizar productos de pequeñas dimensiones, recomienden el uso de remolques en motos, bicicletas, buggies o coches. El objetivo es poder aumentar su capacidad de carga sin incurrir en faltas hacia las normas de tránsito que desemboquen en maniobras de conducción peligrosa.

Diferencias en materiales y estructuras Las características de cada remolque dependen de la función que vayan a cumplir y el tipo de mercancías que se vayan a transportar. En el equipo de ingenieros y soldadores de Speedrem son expertos en reconocer las cualidades de cada elemento, por lo que los materiales y estructuras utilizadas en la fabricación de sus productos tienden a variar en virtud de cada caso. En la actualidad, la compañía cuenta con ejemplares tipo el furgón de chapa lisa o chapa plegada que se adaptan al vehículo sin afectar su capacidad de movimiento.

Además de tener remolques para venta y alquiler, la empresa fabrica ejemplares personalizados que son utilizados para el transporte de animales, para utilizarse como unidades especiales de venta ambulante o para el traslado de otros vehículos.

Los remolques como herramientas necesarias para el trabajo Para esta compañía, el remolque es fundamental como herramienta de trabajo y, por este motivo, cuentan con un amplio número de ejemplares en stock, con los cuales esperan que la gente no se vea afectada a la hora de transportar su mercancía. Asimismo, la satisfacción de sus clientes es uno de los pilares en su misión empresarial, por lo que Speedrem también se preocupa por ofrecer remolques de recambio y accesorios de repuestos. Su sede principal se encuentra ubicada en la localidad de Lérida y realizan envíos a toda Cataluña y al norte de España.

De esta manera, la compañía espera que cualquier persona tenga la posibilidad de transportar la carga que le convenga, utilizando un dispositivo seguro, legal y económico, que no afecta la calidad de su mercancía y que genera un ahorro considerable en cuanto a gastos de traslado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.