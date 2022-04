El autocine en España tiene nombre de mujer Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:58 h (CET) Tamara Istambul y Cristina Porta las empresarias que apuestan por el cine sobre ruedas La moda del siglo pasado que devuelve un futuro a la gran pantalla

“Retorna a lo antiguo y serás moderno”. La frase que se atribuye a Giuseppe Verdi podría perfectamente servir para contar la historia de éxito de las dos empresarias granadinas qué recuperando una moda del siglo pasado, y ante el auge de las nuevas plataformas televisivas que auguran un negro panorama para el futuro de la gran pantalla, han apostado por el cine sobre ruedas, regalando a España dos de los Autocines más grande de Europa.

Tamara Istambul y Cristina Porta, son dos intrépidas empresarias que han desafiado el ocaso de las salas de cine para poner en marcha un ambicioso e innovador proyecto de ocio que mira al pasado para garantizar un futuro a la gran pantalla.

Tamara y Cristina. Una historia de cine

Granadinas de nacimiento y ciudadanas del mundo, Tamara y Cristina completaron su formación respectivamente en Francia y Suecia y antes de implementar uno de los proyectos de ocio cultural más ambicioso en la historia reciente de las ciudades de Madrid y Málaga, acumularon experiencia profesional en grandes entidades financieras alrededor del mundo. Tamara ha vivido en Australia, ha sido responsable de gestión de finanzas y dirección de equipos en el Banco Santander, ha trabajado para la consultoría internacional Russell Bedford en Londres, y para un proyecto con TELEFÓNICA en México. Cristina antes de cumplir su sueño de convertirse en una empresaria de éxito ha sido directora y máxima responsable del departamento de compras del GRUPO EUROFINSA durante diez años. A pesar de sus brillantes y consolidadas carreras, juntas decidieron arriesgar y explorar un modelo de negocio totalmente desconocido y pionero, con una única misión: triunfar.

Madrid. El séptimo arte a la intemperie

En Estados Unidos con el eslogan Cada cual, en su propio palco, Richard M Hollinghead en 1933, durante el boom de Hollywood y de la industria del automóvil, inventó, sin saberlo, un nuevo modelo de negocio que ha servido de inspiración a Tamara y Cristina para crear un cine al aire libre donde los espectadores acuden en sus vehículos y disfrutan del espectáculo sin salir del coche. Madrid fue el primer escenario de esta valiente aventura empresarial con Autocine Madrid y su pantalla de 250 metros cuadrados bajo las estrellas de la capital para un total de 350 plazas de vehículos y un aforo de 1.500 personas. Corría el año 2017.

Málaga: 241 días de sol y 365 de cine (al aire libre)

Cinco años después y tras el gran éxito de Autocine Madrid, Tamara Istambul y Cristina Porta junto con Metrovacesa, la inmobiliaria líder en España con más de 100 años de historia, consiguen llevar a Andalucía el primer autocine permanente que presume de la pantalla más grande de Europa, en un recinto de 16.000 metros cuadrados para un aforo de 250 vehículos. La expansión hacia el sur de la península se convierte en una operación pionera en España gracias a la estrategia conocida como naming right, habitual en el mundo del deporte e inédita hasta ahora en el ámbito cultural. Autocine Málaga Metrovacesa abrió sus puertas el pasado 7 de octubre para inaugurar un nuevo capítulo en esta historia de película.

Elvis, Grease y El Sueño Americano para todo la familia

Gastronetas, sonoridades Rockabilly, proyecciones de estrenos que se mezclan a clásicos como Grease o bodas al estilo Elvis, evocan con nostalgia e ironía aquel mundo donde los Drive In vieron la luz. Modas y costumbres que hoy vuelven a cobrar vida gracias a los autocines de Madrid y Málaga que se postulan como espacios referentes en el mundo del ocio, la cultura y la gastronomía.

Autocine en tiempos de distanciamiento social

En 2017 el Ayuntamiento de Madrid otorgó a Tamara y Cristina un Premio a la Idea Emprendedora y hoy en día, en tiempos de distanciamiento social, esa idea de aprovechar de un inmenso espacio al aire libre y dejar cada cuál en su propio palco, es una idea pionera destinada a triunfar.

Fotos en alta resolución: https://www.dropbox.com/sh/nl2u1iymqtpzq3o/AAC3O9iWUUFiuk-VHhumu0RFa?dl=0

https://autocines.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SALAS, un paso más allá para garantizar viviendas accesibles Bella Machina recibe el prestigioso premio Quality Awards por quinto año consecutivo El autocine en España tiene nombre de mujer Alfonso Martínez, nuevo CEO del grupo TSB Verificar la seguridad de los andamios es primordial al adquirir un andamio, según Alufase