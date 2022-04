Opera para Android ofrece VPN para todo el dispositivo en versión beta Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:25 h (CET) La compañía presenta su nuevo servicio de suscripción VPN Pro, una VPN premium que se puede usar sin necesidad de instalar ninguna aplicación nueva y que ofrece a los usuarios seguridad y privacidad adicionales para todo su dispositivo Android Hace cinco años, Opera [NASDAQ: OPRA] se convirtió en el primer navegador importante en ofrecer un servicio VPN (Virtual Private Network) gratuito integrado en el navegador. Hoy, Opera lo amplía con el nuevo servicio de suscripción VPN Pro, una VPN premium para todo el dispositivo que se puede usar sin necesidad de instalar ninguna aplicación nueva. El servicio VPN Pro ofrece a los usuarios de Opera seguridad y privacidad adicionales para todo su dispositivo Android.

Opera lleva 25 años siendo un proveedor de referencia que ofrece al usuario la mejore experiencia en línea en términos de privacidad y seguridad. A día de hoy, Opera ofrece funciones de privacidad avanzadas como una VPN de navegador gratuita, bloqueador de anuncios y protección de rastreo en línea.

Protección para todo el dispositivo Android con Opera VPN Pro

Las aplicaciones VPN independientes requieren que los usuarios tomen medidas adicionales para poder instalarlas: crear un usuario, registrar una cuenta, etc. Pero Opera siempre ha querido que la seguridad online fuera fácil y sencilla para todos. Por eso, Opera VPN Pro, está pensado para que los usuarios puedan sincronizarlo de forma muy sencilla, sin descargar otra aplicación o crear otra cuenta. Todo está integrado.

VPN Pro proporciona una seguridad mejorada a todo el dispositivo y puede proteger hasta 6 dispositivos Android diferentes con una única suscripción. Los datos del usuario se mantienen más seguros gracias a un muro de cifrado de última generación, independientemente de la aplicación que se utilice.

Al igual que la VPN gratuita de Opera, VPN Pro es un servicio que no precisa de registro adicional. También ofrece acceso a más de 3.000 servidores de redes privadas en más de 30 ubicaciones virtuales en todo el mundo, lo que permite a los usuarios transmitir videos, descargar archivos y navegar por la web de forma segura con una conexión VPN rápida y ancho de banda ilimitado para sus dispositivos Android. No hay necesidad de sacrificar la velocidad para lograr una mayor seguridad, porque VPN Pro da acceso a servidores de alta velocidad. Así, los usuarios pueden navegar más rápido que nunca. Además, los usuarios pueden ejecutar VPN Pro al mismo tiempo que el modo de ahorro de datos, para asegurarse de que nunca se excedan en el consumo. Las tarifas de esta versión beta oscilan entre 1.99 y 2.99 dólares al mes (en función del tipo de suscripción), lo que convierte a Opera VPN Pro en una de las soluciones más seguras y con uno de los precios más competitivos del mercado.

La protección de la privacidad es una de las principales prioridades de los usuarios

Tanto en casa como en las redes Wi-Fi públicas, los sitios web y los anuncios intentan identificar a los usuarios y monitorizar su actividad online. Según una encuesta realizada por Opera en diciembre de 2021, los usuarios dan cada vez mayor importancia a la protección de la privacidad como una de las características fundamentales del navegador móvil. Es una de las preocupaciones que más crece en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, el 39% de los encuestados en España lo clasificó como una de las tres características más importantes del navegador, mientras que el 16% de los usuarios prefiere suscribirse a los servicios VPN.

Stefan Stjernelund, Gerente de Producto de Opera para Android explica: "En Opera siempre nos hemos centrado en garantizar la privacidad de los usuarios mediante la continua incorporación de funciones avanzadas, integradas y gratuitas, destinadas a proteger a los usuarios cuando navegan por la web. Recientemente, hemos detectado un creciente interés en la protección de confianza para todo el dispositivo en función de las solicitudes de nuestros usuarios. Por eso, nos ha parecido que lanzar una solución VPN Pro de confianza era un paso lógico para Opera".

Una protección de confianza para todo el dispositivo con VPN Pro

VPN Pro se puede utilizar en Android 6.0 y superior, instalando Opera para Android Beta, versión 68.2. Para mejorar la seguridad del dispositivo, los usuarios pueden suscribirse a Opera VPN Pro directamente dentro del navegador Opera en Android (beta), siguiendo 5 sencillos pasos: cargar la última versión de Opera para Android beta; actualizar a VPN Pro en el menú; elegir el tipo de suscripción; seguir los pasos de pago a través de Google Play Store; disfrutar de una conexión perfecta y protegida a la web!

Si un usuario alguna vez necesita ayuda con el servicio, el equipo de expertos de Opera siempre está disponible para ayudarlo. Se puede acceder fácilmente al soporte a través del Centro de ayuda o el soporte por chat y correo electrónico, ambos disponibles aquí.

VPN Pro está actualmente disponible para usuarios en la mayoría de los mercados de todo el mundo. Hay un período de prueba gratuito de 7 días y una garantía de devolución de dinero de 30 días. Las opciones de precios beta anticipadas son de $ 2.99 por un mes y $ 1.99 por mes con suscripción de 3 meses para la protección VPN.

