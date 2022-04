Chusa L. Monjas, Premio de Comunicación Alfonso Sánchez de la Academia de Cine 2022 La periodista recibirá este reconocimiento "por su naturaleza entregada y apasionada y por el respeto que le guardan sus compañeros y varias generaciones de cineastas" Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de abril de 2022, 13:06 h (CET) La periodista Chusa L. Monjas es reconocida con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez, distinción de la Academia de Cine que destaca la labor de los profesionales y medios para divulgar y comunicar nuestro cine. Especializada en información cinematográfica, televisión y comunicación, la madrileña recibirá este reconocimiento, otorgado por unanimidad por la Junta Directiva de la institución, el próximo 1 de junio en la Academia de Cine, entidad de la que es coordinadora del Departamento de Comunicación.

En su undécima edición, el premio Alfonso Sánchez ha recaído en Chusa López Monjas "por su naturaleza entregada y apasionada y por el respeto que le guardan sus compañeros y varias generaciones de cineastas. Chusa es una referencia, una voz que nos recuerda insistentemente la vitalidad de nuestro cine y la dignidad de su oficio", tal y como ha manifestado el presidente de la Academia Mariano Barroso.



"Me ha hecho mucha ilusión este premio por su significado. El Alfonso Sánchez es una declaración de amor y amistad de la Academia de Cine, la casa en la que trabajo desde hace 12 años. Es emocionante recibir un premio por hacer lo que he hecho durante toda mi vida, que ha sido trabajar muchísimo e intentar hacerlo bien", ha agradecido Chusa L. Monjas, que se encontraba ejerciendo de jurado de la Crítica en el 25 Festival de Málaga cuando recibió la llamada del presidente de la Academia para comunicarle esta distinción.

Veinte años en la Agencia Colpisa, a cargo de la información cinematográfica, televisión y comunicación, avalan a esta periodista que lleva más de una década integrada en el equipo de la Academia de Cine. Sus ámbitos de experiencia se han centrado en las secciones de Cultura y Sociedad; entre 1989 y 2009 cubrió de forma habitual distintos festivales nacionales e internacionales como San Sebastián, Berlín, Roma, Seminci, Málaga, Sevilla, Festival Film Latino de Los Ángeles, Premios de la Academia del Cine Europeo, gala de los Premios Goya, Premios Oscar, Foro de Unifrance y Premios Max de Teatro, entre otros. Antes de incorporarse a la agencia Colpisa, fue redactora de 'Madrid Hoy' y colaboradora en el Grupo G+J y en el semanario 'Capital'.

En sus anteriores ediciones el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez ha recaído en 'Versión española', Diego Galán, Antonio Gasset, Oti Rodríguez Marchante, Conxita Casanovas, 'Cartelera Turia', Yolanda Flores, Nuria Vidal, Carles Francino, Begoña Piña y Anton Merikaetxebarria.

