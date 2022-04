​Nuevas leyes regulan cómo los ciudadanos españoles pueden gastar su dinero Las nuevas regulaciones requieren que los ciudadanos españoles declaren todas las tenencias de criptomonedas Redacción

miércoles, 6 de abril de 2022, 09:43 h (CET) Las nuevas leyes fuera de España están destinadas a abordar el fraude incluso para transacciones fuera de las fronteras españolas. Estas normas fueron redactadas para evitar que los ciudadanos alberguen ingresos imponibles por invertir en criptomonedas, pero también establecen nuevos límites en las transacciones en efectivo. Este movimiento sigue una tendencia en la Unión Europea y en otros lugares a medida que los gobiernos luchan por cerrar las brechas fiscales y reducir el fraude financiero.

Lo que debe saber sobre las leyes antimonopolio en España

Las nuevas regulaciones requieren que los ciudadanos españoles declaren todas las tenencias de criptomonedas, independientemente de dónde se encuentre la plataforma de banca digital o de inversión. Si no informa con precisión sus tenencias en el formulario de impuestos Modelo 720 dentro del plazo, se impondrán multas de hasta el 150 por ciento del monto total no declarado.

Los gastos en efectivo ahora tienen un tope de 1.000 € para servicios profesionales, que es una fracción del límite de 10.000 € establecido para transacciones individuales en efectivo fuera de España. El objetivo es reducir las incidencias de fraude fiscal por parte de profesionales y empresas que negocian en efectivo y que declaran menos de sus ingresos.

Estas reglas de informes de criptomonedas y límites sobre el efectivo modifican un proyecto de ley antimonopolio más amplio que fue presentado por el Senado español en 2015 y aprobado en junio de 2021. El objetivo es proporcionar una mayor supervisión de los métodos de pago para que sea más fácil evitar el escrutinio de las autoridades fiscales. Sin embargo, las leyes de informes sobre criptografía fueron impugnadas y anuladas por la CE el verano pasado, una medida que fue confirmada por el Tribunal de Justicia en febrero de 2022.

¿Quién se ve afectado por el nuevo proyecto de ley antimonopolio?

La CE y los fallos judiciales posteriores encontraron que las regulaciones de informes criptográficos demasiado amplias inhiben la libre circulación de inversiones dentro de la UE. Esa parte de la enmienda ahora está relegada a inversiones criptográficas dentro de las fronteras españolas. La normativa sobre transacciones en efectivo afecta a cualquier persona que realice negocios en España utilizando moneda física tradicional. Las multas, aunque el BCE (Banco Central Europeo) las consideró innecesariamente punitivas, siguen vigentes.

Según los argumentos presentados por las autoridades fiscales en España, el objetivo declarado es reducir el fraude fiscal mediante la imposición de normas más estrictas de información. También quieren un mayor control sobre el movimiento de capitales dentro de España y el resto de la UE. Este es un objetivo compartido por los líderes gubernamentales y los prestamistas de toda la Unión Europea. El lavado de dinero a través de criptomonedas aumentó más del 30 por ciento en 2021.

Sin embargo, los límites a las transacciones en efectivo podrían impulsar a más personas a usar monedas digitales para el comercio y la inversión fuera del ámbito del gobierno español. Los asesores financieros y el Banco Central Europeo temen que esta medida también amenace el uso de la moneda de curso legal y perjudique a las empresas que dependen de los pagos en efectivo para sobrevivir.

