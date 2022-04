La construcción modular con fachadas ventiladas es el futuro de la edificación Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 17:09 h (CET)

La manera más innovadora de construir edificios actualmente son las construcciones modulares. Este proceso consiste en que los elementos de la estructura se construyen de manera controlada dentro de plantas fuera del emplazamiento.

Entre los elementos que más se toman en cuenta en estas edificaciones, está la fachada. De hecho, este factor ha evolucionado mucho y, hoy en día, existen las llamadas fachadas ventiladas, que ofrecen mayores beneficios en comparación a las otras existentes en la industria.

Con respecto a su estructura, las construcciones modulares son mucho más eficientes y resistentes y es la razón principal por la que se consideran el futuro de la edificación. En este contexto, una de las empresas que se especializa en este tipo de construcciones es Sistema Masa.

El futuro de la edificación, de la mano de la construcción modular Con el paso de los años, los ingenieros y arquitectos han intentado hacer que sus construcciones sean mucho más eficientes. Para ello, se han desarrollado distintas formas de construcción y, en este contexto, en el que aparecieron las construcciones modulares. Son un tipo de construcción donde las piezas del edificio se elaboran en plantas especializadas que, posteriormente, se trasladan al lugar donde irán colocadas.

Su proceso controlado de producción hace que los residuos generados sean mucho menores y, además, agrega otros beneficios tales como mejores sistemas de iluminación, ahorro en el consumo de energía, reducción en el tiempo de la construcción, etc. Otra de sus ventajas es que garantizan una climatización más eficiente que se debe, en gran medida, al tipo de fachada utilizada.

Las fachadas son un elemento clave en las construcciones modulares Las fachadas no solamente representan el aspecto externo de las paredes de una construcción modular, sino que además realizan otras funciones importantes. Durante los últimos años, las fachadas ventiladas se han convertido en las más utilizadas en las construcciones modulares. La razón es que son un sistema de última tecnología que, además de favorecer el aislamiento de la edificación, permite la ventilación natural y el mantenimiento de una temperatura estable dentro del edificio.

La distribución de sus capas y la cámara de aire entre ellas producen un efecto chimenea que hace ascender el aire caliente y, en su lugar, deja fluir aire fresco. Además de esto, las fachadas ventiladas eliminan definitivamente problemas como la humedad o las eflorescencias. Entre las empresas más especializadas en este tipo de fachada se encuentra Sistema Masa, compañía que ha diseñado, construido e instalado fachadas ventiladas en edificaciones modulares en distintos lugares del país.

Las construcciones modulares representan un importante avance y evolución en la construcción. Indudablemente, sus beneficios y todas las ventajas que ofrecen harán que cada vez más construcciones de este tipo se lleven a cabo en el futuro y, seguramente, la fachada elegida será, en la mayoría de los casos, la fachada ventilada, como las que ofrece Sistema Masa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.