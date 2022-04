Creación de marca de una red social para empresas Cómo diseñar correctamente una red social: consejos para empresas y marcas Redacción

miércoles, 6 de abril de 2022, 09:11 h (CET) Creación de Marca de Redes Sociales: Características y recomendaciones

La presencia de un negocio en las redes sociales es un elemento esencial en la construcción de comunicaciones de marketing. Una cuenta es el representante oficial de la empresa. Por lo tanto, es importante asegurar su diferencia visual, asociatividad y reconocimiento. Crear una marca de red social le permitirá utilizar el potencial del contenido visual para atraer clientes y socios. Hablemos de cómo crear una marca correctamente de su perfil.

¿Por qué es necesario crear una marca de perfil en las redes sociales?

Según Global Digital, hay más de 4,300 millones de usuarios activos de Internet en 2019. Más de 3,400 millones de ellos están registrados en las redes sociales. En comparación con 2019, su número aumentó un 9%. Cada 5 segundos, unos 40 nuevos usuarios de redes sociales aparecen en el mundo. Imagina una audiencia del tamaño de la mitad de la población mundial. Y todas estas personas están en línea casi todos los días. La posibilidad de encontrar a sus clientes y seguidores aquí es muy alta.

Diseñar una red social como parte de una estrategia SMM aumentará el conocimiento de la marca. La página de marca ayudará a resolver tales problemas:

1. Creación de un único entorno visual. La cuenta será reconocible. Esta es una ventaja competitiva y una oportunidad para atraer suscriptores y crear un ambiente para la comunicación. 2. Manejo de la reputación. Una cuenta de marca es una fuente de información oficial y confiable. Su contenido, incluido el visual, afecta directamente a la percepción de la audiencia por parte de la empresa. 3. Extensión de la cobertura. Una página reconocible anima a los nuevos visitantes a convertirse en suscriptores. Al registrarse, pueden convertirse en clientes: depende del posicionamiento de la empresa y de la calidad del contenido. 4. Fortalecimiento de la influencia. La página de marca y el contenido confirman el alto estado de la marca. La confianza en la empresa es un indicador importante que es valorado por clientes, socios e inversores. 5. Identidad corporativa unificada. Si una empresa tiene elementos de marca, la cuestión de cómo crear una marca de red social es mucho más fácil de resolver. El diseño de la cuenta se convertirá en parte de la estrategia general de marketing de la marca.

Los elementos de la marca visual

Las opciones de creación de marca de las redes sociales dependen del tipo de negocio y las características de la plataforma. Pero hay elementos similares en la mayoría de las redes sociales.

Imagen de perfil Es la imagen principal de la página, colocada en el lugar más visible. El usuario "se aferra" a ella con sus ojos. La decisión sobre si ir o no ir a una página o suscribirse a menudo se basa en esta imagen. La solución óptima para la marca es colocar el logotipo sin inscripciones adicionales sobre un fondo neutro. Si aún no tiene su propio logotipo, puede generarlo en línea. Por ejemplo, el servicio Logaster creará docenas de opciones de imagen en pocos segundos. Se pueden editar y descargar.

Miniatura Esta es una foto de perfil en un formato reducido que acompaña a cada publicación en una cuenta corporativa. Se forma automáticamente. Por lo tanto, es importante elegir una foto con un elemento visual central, para que sea claramente distinguible en cualquier tamaño.

Cubierta del perfil Se utiliza en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Es una imagen rectangular colocada cerca de la foto de perfil. Al marcar una cuenta, la cubierta se puede utilizar para:

complementar un logotipo (escribir el nombre de la empresa, eslogan); mostrar los detalles del contacto; crear un espacio visual único (por ejemplo, el logotipo en la foto y la imagen de la producción moderna en la portada); publicar breves anuncios de información actualizada, promociones y descuentos.



Pautas para las páginas de marca en las redes sociales

¿Cómo diseñar una página en una red social? Antes de crear marca de su cuenta, debe tener un logotipo, colores corporativos y fuentes aprobados. Preparar la portada y la imagen de perfil es solo el comienzo del trabajo. Además:

1. Preparar plantillas de diseño de publicaciones. El contenido debe publicarse en un solo estilo. Puede crear opciones de diseño para publicaciones sobre diversos temas: información oficial, publicidad, entretenimiento. Consiga un solo estilo con 1-2 filtros estándar, use el logotipo como marca de agua y el mismo esquema de color. 2. Utilice la opción "Descripción del perfil", que existe en casi todas las redes sociales. Colocar una propuesta de venta única y contactos para la comunicación en la descripción.

3. Siga las pautas para el tamaño del contenido visual para las redes sociales. Los requisitos son diferentes, por lo que debe preparar logotipos e imágenes diferentes para cada sitio.

Fuente: renderforest.com

Asegúrese de revisar la página diseñada en diferentes dispositivos y tipos de pantalla. Asegúrese de que los elementos visuales del perfil se vean bien, no recortados o estirados.

Cómo crear una marca correctamente en una página en una red social: Ideas y Soluciones

Las ideas originales de creación de marca de una red social son de gran valor. Pero cada solución única se basa en recomendaciones estándar:

Elija las imágenes con cuidado. Calidad, idea, composición y significado oculto: todo importa. Comprobar la calidad de una imagen es fácil: debería llamar la atención incluso sin acompañamiento textual; Realizar ajustes básicos al contenido visual. Puede añadir tonos a la imagen que estén en armonía con los colores de su marca. Pruebe diferentes opciones de filtro y seleccione las que procesarán la mayoría de sus fotos; Encuentre su propia fuente para complementar las imágenes. Si tiene un libro de creación de marca y una fuente de marca única, entonces eso es genial. Si no es así, elija el que desee de la colección gratuita u ordene su desarrollo al diseñador; Crear contenido holístico. Esta es una paleta de un solo color en toda la página, buena visibilidad de las imágenes, texto legible y un significado profundo del contenido del texto; Realizar una prueba para cada puesto: evoca emociones opuestas, estimula las acciones necesarias; Prepare el contenido con 1-2 semanas de antelación. Esto se relaciona especialmente con publicaciones que no están vinculadas a la fecha de publicación. Cree varias plantillas en segundo plano para una preparación rápida del contenido. Utilice los servicios para la publicación pospuesta.

Servicios Útiles para el Diseño y Creación de Marca de Redes Sociales

Es más conveniente crear la marca de las redes sociales con herramientas especiales. Ya hemos mencionado Logaster para la creación de un logotipo en el formato de una imagen de perfil y portada de perfil. Aquí hay algunos servicios adicionales.

Crello Proporciona un conjunto de plantillas y herramientas para crear portadas, publicaciones de marca, incluido el desarrollo de contenido animado. Hay soluciones gratuitas y de pago.

Pablo de buffer.com Es perfecto para crear "imagen + texto" en formato de la publicación. Puede trabajar con sus imágenes o utilizar el banco de fotos integrado. Hay herramientas para añadir logotipos y gráficos. El resultado se puede descargar de forma gratuita en tamaños adaptados a la red social seleccionada.

Búsqueda de Creative Commons Es un motor de búsqueda de contenido distribuido gratuitamente bajo una licencia especial. Al descargar, preste atención a las condiciones de licencia (mencionando el autor, la posibilidad de uso comercial, etc.). Puede buscar imágenes, fotos, videos e incluso música.

Conclusión

