Zapatillas de mujer, moda casual que no puede faltar

miércoles, 6 de abril de 2022, 08:35 h (CET) Las zapatillas deportivas son parte esencial del guardarropa de toda mujer. Un calzado ligero y cómodo que permita libertad de movimiento, mientras ofrece un estilo urbano a la moda.

Existe una gran variedad de modelos y diseños, con cortes tanto modernos como clásicos, listos para complacer todos los gustos. Las zapatillas deportivas para damas presentan líneas que ofrecen una imagen femenina, sin restar practicidad y dinamismo al diseño. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la comodidad que caracteriza a este tipo de calzado.

En Catchalot encontrarás una amplia diversidad de modelos y propuestas de zapatillas de mujer. Son ideales para que puedas ajustarlas a ese look deportivo y moderno que te gusta reflejar cuando estás en tus ratos de ocio o simplemente porque ese es el estilo que va contigo a todas partes.

Los modelos clásicos

Las nuevas tendencias de la moda abren una ventana al pasado, trayendo modelos con cortes clásicos e incluso vintage. Una nota algo nostálgica que nos lleva a apreciar no solo los tiempos anteriores, sino el presente que algún día dejaremos atrás.

Entre los modelos más destacados con estos cortes encontramos la zapatilla ultra ligera Callaghan. Un calzado especialmente pensado para el interior, lo que le da el toque moderno e innovador a sus líneas nostálgicas. Su diseño elástico lo hace sumamente sencillo de calzar, además de ser suave y flexible. En colores rosa y azul, a tono con las últimas tendencias.

Por otro lado, un clásico lo encontramos en las sneakers Victoria Astro. Una propuesta de corte suave, decorada con tonos pasteles que resaltan sobre un blanco muy puro. Elaboradas en nylon con forro interior de tela, para mayor comodidad. Estas zapatillas son tan cómodas como delicadas, pero que no te engañen. Su suela flexible y dentada la hace la compañera ideal para grandes aventuras urbanas.

Con un estilo muy moderno

Por supuesto, las zapatillas deportivas son un clásico que se mantiene firme y constante en las nuevas tendencias a través de los años. Esto se debe a que sus diseños están en constante innovación, siempre buscando complacer a todo el público, manteniéndose a la vanguardia.

Una de las propuestas que más han llamado la atención son las zapatillas con cuña. Si bien es cierto que se suele asociar este corte con algo de incomodidad, estos diseños vienen a romper los esquemas demostrando que se puede combinar el estilo urbano con la elegancia y la comodidad.

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el modelo Urban Catchalot D´Angela. Con un estilo muy casual y una suela de goma flexible y cómoda, se presenta con una cuña de 6 cm que permite una postura de las piernas que resalta su estilizada figura.

Otra interesante propuesta es la del modelo deportivo de cuña alta Carmela. Un diseño original, con cremallera y cordones de cierre. Elaborada en piel para darle un toque elegante al aire urbano y juvenil que ofrece este calzado que puedes combinar prácticamente como quieras.

El idioma del color

Tal como dicta la tendencia, los colores están muy presentes en la variedad de propuestas y diseños de este calzado.

Además de encontrar los diseños que se mantienen dentro de las “normas”, combinando dos o tres tonos, o simplemente monocromáticos; ahora hallamos un verdadero reto que propone mostrar varios colores juntos para expresar esa gran cantidad de emociones que nos acompañan a diario.

Entre los modelos más destacados tenemos las zapatillas deportivas urbanas Hoff City BangKok. Elaboradas en piel con forro interior de tela, estos diseños logran armonizar los colores de moda, dejando un aire de libertad, relajación y picardía a su paso.

Por otro lado, las zapatillas deportivas multicolor Skechers D'Lites Fresh, con un brillante y colorido forro interior sintético y una suela termoplástica, aportan comodidad y estilo. Si existe un calzado que tiene mucho que contar, ese es este modelo urbano.

