‘The Survival League’ llega a Montijo el 25 de marzo

martes, 5 de abril de 2022

A raíz del freestyle ha nacido la liga profesional de la región, ‘The Survival League‘. El fenómeno musical de masas del freestyle pisa cada vez más fuerte dentro del público de Extremadura.

Se trata de un show que enfrenta a los 8 gallos más activos y con más nivel de la zona, con el objetivo de encontrar el mejor. La próxima función se celebra el 25 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo y la entrada tendrá un precio de 3 €.

Los protagonistas de esta temporada de ‘The Survival League’ son Apolo K, Batista, Jades, Longitudinal, Mc Barre, Nano, Rise y Sakra. El DJ Evil Man se encargará de la música, mientras que el speaker esresponsable de introducir las distintas propuestas y calentar el ambiente será Criterioh.

¿Cómo es el show de freestyle de ‘The Survival League’? El propósito del show es inundar el ambiente con el mejor flow del hip hop. En este sentido, el espectáculo está integrado por diferentes propuestas. Habrá exhibiciones con diversos estilos de improvisación en las que la interacción con el público estará a la orden del día.

La jornada comienza con lo que se conoce como Survival Mode, es decir, las rondas de calentamiento previas a los enfrentamientos. Más tarde, los uno contra uno se dividen en 7 modalidades distintas: Beef Mode, Deluxe Mode, Pana Mode, Photocall Mode, Random Mode, Sponsor Mode y Varial Mode. Cada edición de ‘The Survival League’ tiene un solo ganador que emerge de todas estas competiciones.

Como en la primera jornada del evento los freestylers Nano y Rise no pudieron participar en esta oportunidad, abrirán la velada con una batalla extra. A día de hoy, la liga está encabezada por Longitudinal. Todos los enfrentamientos de la fecha anterior de ‘The Survival League’ están disponibles en el canal de YouTube oficial del evento.

Más de 2 horas de freestyle Cada jornada de ‘The Survival League’ ofrece más de 2 horas de combates dialécticos al estilo Red Bull o The Urban Roosters, la mayor plataforma de hip hop y freestyle de España que cuenta con una comunidad de más de 120.000 raperos amateurs. Con ese mismo espíritu, ‘The Survival League’ comenzó su andadura en enero en Badajoz y continúa con la segunda fecha que se realizará en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo.

El proyecto viajará por toda Extremadura para acercar la cultura del hip hop a zonas donde esta propuesta constituye una novedad. Actualmente, estos acontecimientos son los más vistos en las distintas plataformas por los jóvenes y adolescentes, que los disfrutan y se integran a ellos, ya que el público es una parte muy importante de esta escena musical.

‘The Survival League’ es el show que difunde el freestyle en Extremadura y ofrece al público joven una alternativa de ocio.



