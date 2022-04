¿Cuáles son los ingredientes de TYME Naturals para combatir el síndrome premenstrual? Emprendedores de Hoy

Durante las semanas previas a su periodo menstrual, la mayoría de las mujeres sufren incómodos dolores.

Se trata del Síndrome Premenstrual o SPM, el cual, aunque sus causas todavía no se conocen con certeza, afecta a muchas mujeres.

Los síntomas pueden ser muy distintos, pero destaca el dolor menstrual, que puede variar desde leve a muy severo. Aunque, ahora mismo, hay muchos productos en el mercado para tratar el SPM, la firma TYME Naturals ha creado uno a partir de ingredientes totalmente naturales, en un formato atractivo y con una efectividad demostrada por todas las mujeres que hasta ahora lo han probado.

Disfrutar de un periodo saludable con un producto que sí funciona Los síntomas del síndrome premenstrual suelen aparecer dos semanas antes de tener el periodo y pueden ser variados, pero mayormente se presentan dolores de cabeza, inflamación de la zona del vientre, irritabilidad, cambios de humor, fatiga, dolor menstrual y depresión, entre otros. Las causas no están todavía muy claras, aunque se suelen asociar a cambios hormonales en el organismo de la mujer.

Los síntomas del SPM pueden ser muy incómodos y, en algunos casos, pueden requerir de la intervención médica para aliviarlos. En este sentido, muchas mujeres, durante esta etapa, optan por productos que les aseguren el alivio que necesitan. En el mercado, hay actualmente muchos productos que prometen calmar los síntomas del Síndrome Premenstrual, pero no lo cumplen. Sin embargo, TYME Naturals ha demostrado ser muy efectivo y la razón principal son sus ingredientes.

¿Qué ingredientes incluye TYME Naturals? Una de las principales diferencias de TYME Naturals con otros productos para el síndrome premenstrual es que sus ingredientes son todos de origen natural. Además, han sido cuidadosamente seleccionados por las propiedades y beneficios que cada uno aporta. Por un lado, está el chasteberry (sauzgatillo), conocida también como “hierba de la mujer”, que goza de un uso extendido como planta natural para tratar la sensibilidad en pechos, cambios de humor y el acné hormonal. También incorpora don quai o ginseng femenino, con una gran efectividad para tratar calambres e hinchazón. El bálsamo de limón es otro de los ingredientes del producto, ayudando a aliviar el estrés y mejorar la digestión. Por último, incorpora vitamina B6 que alivia los cambios de humor y calma los antojos.

Todos estos ingredientes se combinan para crear un producto sumamente eficaz en el tratamiento del síndrome premenstrual. Viene en un formato de deliciosas gominolas que hacen mucho más agradable su toma. Cada envase de TYME Naturals dura exactamente un mes, siguiendo una dosificación de una gominola diaria. Solo con eso, cualquier mujer podrá disfrutar de un periodo sin tener que padecer los síntomas del SPM.



