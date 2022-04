Petra Revest Spain, la empresa especializada en la fabricación artesanal de revestimientos de alta calidad de cemento para pisos y paredes Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 11:31 h (CET)

Dotar de revestimientos modernos e impactantes que le den un aire distinto a una estancia se establece como una de las mejores maneras de aportar personalidad.

En este sentido, Petra Revest Spain ofrece acabados artesanales de alta calidad con los que se consiguen espacios totalmente originales y diferentes.

Los revestimientos son piezas únicas que construyen una superficie visualmente muy atractiva e impactante. Petra Revest Spain es una empresa especializada en revestimientos de hormigón de alta calidad que se producen de forma artesanal.

Revestimientos de alta calidad con diseños modernos y rústicos La empresa se basa en la autenticidad y el estilo para desarrollar revestimientos de alto estándar en piezas exclusivas, con diseños modernos, rústicos y variedad de formas, colores y texturas. Asimismo, con el objetivo de contribuir al cuidado del medioambiente, en la fabricación de todos sus materiales no se utilizan hornos, lo que minimiza los costes energéticos y elimina las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Todos los recubrimientos manufacturados por Petra Revest Spain están desarrollados bajo estrictos estándares de belleza, rusticidad, calidad y durabilidad. Las distintas colecciones de revestimientos que diseña la compañía pueden ser utilizadas tanto en interiores como en exteriores y el resultado final siempre es un entorno cómodo y atractivo a partes iguales.

Petra Revest Spain y sus colecciones Además de dar un aire estético distinguido y moderno a los ambientes, los revestimientos requieren de muy poco mantenimiento, el deterioro que sufren con el paso del tiempo es mínimo y resulta sencillo mantenerlos limpios.

Petra Revest Spain, dentro de su catálogo, dispone de 6 colecciones distintas. La gama “Amaderados” dota de un aire rústico al ambiente. Sus piezas de cemento imitan la madera y existen en diferentes intensidades de color, adaptándose a la sutileza de cada lugar.

Por otro lado, los productos de la línea “Cobogo” incluyen elementos filtrados que dibujan una sombra en los suelos y paredes. Este efecto de luz es ideal para zonas cálidas, en las que el sol está presente la mayor parte del día.

Sin embargo, “Óxidos” es una coleccion con un estilo totalmente contrapuesto al anterior. Sus piezas de hormigón son oxidadas de forma natural, obteniendo una composición impactante, elegante, moderna y con personalidad.

En la web de Petra Revest Spain, también se puede ver la colección “Geométricos“, que evoca a formas de todo tipo: modelos circulares, con rombos, triángulos, rectángulos, líneas, superficies sobresalientes, en 3D, etc. Sin lugar a dudas, modelos originales y atrevidos.

La gama “Travertinos” tiene piezas con una textura llamativa y vetas resaltadas. La empresa se inspiró en la textura y el diseño del mármol, consiguiendo unos modelos exclusivos y muy finos.

Por último, también está “Hormigón Visto”, una gama que, como su nombre indica, ensalza al hormigón como protagonista en sus acabados.

En conclusión, una de las mejores maneras de dar un toque actual y distinto a un ambiente con un producto de alta calidad es utilizando los revestimientos de Petra Revest Spain. En su página web, la compañía dispone de un catálogo con imágenes de todos sus productos y acabados finales. Además, el sitio ofrece un e-mail de contacto, número telefónico y enlaces a sus redes sociales.



