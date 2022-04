Tecnología y sostenibilidad, claves para la alimentación del futuro También contarán con mejores propiedades nutricionales y sensoriales Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de abril de 2022, 13:33 h (CET) La tecnología y la sostenibilidad serán dos de las claves para el desarrollo de los alimentos del futuro, que también contarán con mejores propiedades nutricionales y sensoriales; así se desprende de las conclusiones de la jornada de innovación sobre la alimentación del futuro organizada por AINIA.

La industria se encuentra actualmente en pleno proceso de transformación del sistema alimentario hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente. “La concienciación de los consumidores es cada vez mayor a nivel de sostenibilidad y salud, ya no se conforman con cualquier desarrollo de producto, ahora valoran si se ha producido y distribuido minimizando su impacto en el entorno, reduciendo el uso de materiales, luchando por combatir el desperdicio alimentario y si, además de tener propiedades saludables y sostenibles es un alimento sabroso”, según ha explicado la responsable de Tecnologías de producto y procesos de AINIA, Encarna Gomez.



Asimismo, Encarna Gómez ha resaltado que las tendencias e innovaciones que marcarán el desarrollo de alimentos en los próximos años pasan por tecnologías como la extrusión, la biotecnología, los procesos fermentativos, la carne in vitro o la nutrición de precisión.

Jornada de innovación AINIA: La alimentación del futuro

En el marco de la jornada de innovación celebrada la semana pasada, tecnólogos de AINIA y profesionales de empresas referentes en innovación alimentaria expusieron las principales tendencias y líneas de investigación de la alimentación del futuro. Así, Gerard Klein, fundador y CEO de la plataforma internacional aceleradora de cambio hacia alimentos plant-based (Bridge2Food) planteó la necesidad de mejorar la sostenibilidad de nuestra alimentación y de acelerar la transición hacia alimentos con base de proteína vegetal.

Por otra parte, representantes del sector empresarial más innovador compartieron sus experiencias en el desarrollo de nuevos alimentos sostenibles. El CTO yco-fundadorde ODS Proteins, Martín Rodríguez, dio a conocer su producción de micoproteínas (proteínas de hongos) a partir de la aplicación de procesos biotecnológicos y del uso de subproductos de la industria alimentaria. Estos hongos son capaces de simular la estructura de la carne y de alcanzar un valor nutricional equiparable. Se expusieron algunos ejemplos de estos productos: como la hamburguesa de Nature’sFynd o las salchichas de Quorn.

Además, la CEO del grupo CARINSA, Vanesa Martínez, destacó “la sostenibilidad alimentaria como epicentro del futuro de la alimentación”.Un análogo cárnico del bacon, proteínas plant-based a partir de guisante o un topping vegano con sabor a pollo, fueron algunas innovaciones presentadas por esta compañía.

El CEO y fundador de la startup MOA, Bosco Emparanza, presentó sus desarrollos deproteína sostenible de alto valor, obtenidos mediante biotecnología aplicada a través un proceso de fermentación perfeccionados mediante Inteligencia Artificial. Estas proteínas se presentan como ingredientes sostenibles alternativos a la proteína de origen animal y con una amplia gama de posibles aplicaciones para el desarrollo de análogos cárnicos.

Durante la jornada también pudieron conocerse algunos ejemplos de alimentos innovadores que existen en el mercado comoun huevo vegano elaborado a partir de harina de garbanzo,equivalente a la proteína de 25 huevos (VEGG); un yogur ecológico vegano elaborado con base de coco, sin lactosa y sin soja (COCO START) yuna selección de tres quesos fermentados con base de anacardo, elaborados de forma artesanal, con probióticos y madurados en cámara (Quesos veganos MONVITAL).

AINIA en Alimentaria

AINIA presentará esta semana en la feria Alimentariade Barcelona (Pabellón 5, nivel 0, stand 13)sus investigaciones y desarrollos relativos a análogos plant-based y a alimentos e ingredientes fermentadosa través de bacterias, levaduras y hongos. Además, dará una visión integral de la sostenibilidad en la producción de alimentos y presentará sus líneas de investigación envalidación con evidencias científicas del efecto sobre la salud de ingredientes bioactivos y alimentos saludables (nutrición de precisión). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tecnología y sostenibilidad, claves para la alimentación del futuro También contarán con mejores propiedades nutricionales y sensoriales El ADN de un cubo de agua, clave para mejorar la gestión del medio marino Los resultados de esta investigación ayudarán a evaluar el medio marino y a desarrollar políticas eficientes para su gestión La exposición de 'Fotciencia18' llega al Círculo de Bellas Artes de Madrid La muestra incluye 49 fotografías seleccionadas por su valor científico y artístico, y puede visitarse de forma gratuita del 2 de abril y al 8 de mayo La Fundación Pfizer rompe estereotipos en torno a la figura del investigador con la docuficción ‘Ciencia para vivirla’ El proyecto muestra al gran público el día a día de una científica. Presenta a jóvenes profesionales que han apostado por la ciencia como futuro profesional El Ayuntamiento de Alboraya colabora en un proyecto para convertir los posos de café en productos de valor añadido El proyecto WaysTUP! de SAV Agricultores de la Vega de Valencia permite recuperar residuos y convertirlos en recursos valiosos