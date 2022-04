AlquiloconSeguro informa sobre los falsos seguros de alquiler que no están avalados por compañías aseguradoras Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 17:08 h (CET)

El Observatorio Español del Seguro de Alquiler OESA ha manifestado su respaldo a los paquetes de ayudas en la contratación del Seguro de Impago de Alquiler.

Además, también ha manifestado su preocupación por cuestiones problemáticas que afectan la puesta en marcha de esta medida. OESA se refiera a estas cuestiones como lagunas en la implementación que, de entrada, afectan a la correcta ejecución del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Para el Observatorio, el principal problema radica en la falta de material jurídico para evitar que se contraten falsos seguros de alquiler. De hecho, para OESA es posible que se incremente la compra de seguros de impago falsos, por lo cual advierte a la Dirección General de Vivienda y Suelo para que se tomen las medidas correspondientes.

Basándose en esta preocupación, la Dirección ha optado por recomendar a los propietarios que exijan seguros avalados únicamente por las comunidades autónomas. Sin embargo, aunque esta recomendación invita a las personas a ser más cuidadosas en la contratación de sus pólizas, la falta de respaldo jurídico sigue dejando en riesgo a más de 50.000 propietarios que ya las adquirieron y que están en peligro de no poder cobrar las rentas garantizadas en sus paquetes de aseguramiento. De esta forma, las corredurías de seguros, como AlquiloconSeguro, han sido enfáticas en que las personas adquieran un seguro de impago que también esté respaldado por una compañía aseguradora.

Los seguros de impago falsos son una problemática difícil de visibilizar La flexibilidad en la comercialización de ciertos seguros ha posibilitado que circulen en el mercado cualquier cantidad de planes que pueden mimetizarse fácilmente entre las pólizas verdaderas. Muchos de ellos prometen el cubrimiento parcial o total de la deuda por arrendamiento e incluso llegan a ofrecer una renta mensual básica para paliar los daños financieros producto del incumplimiento.

Bajo estas condiciones, parece muy beneficioso contratar este tipo de pólizas, pero lo cierto es que sus cláusulas no garantizan un respaldo real con el que puedan cumplir el 100 % de estas promesas. En consecuencia, muchas personas se han visto afectadas en el momento de cobrar su póliza, teniendo que recurrir a medidas externas para cubrir los daños.

La importancia del respaldo estatal Para evitar la compra y contratación de una póliza falsa, es necesario que las personas revisen previamente si el plan está asociado a una compañía aseguradora avalada por la Comunidad Autónoma y por la Dirección General de Seguros DGS.

AlquiloconSeguro reconoce la gravedad de esta problemática, por lo cual todos los seguros que ofrece a sus clientes se encuentran respaldados por las aseguradoras más reconocidas del país, las cuales están avaladas desde hace mucho tiempo, por las dos entidades mencionadas anteriormente.

En consecuencia, las personas que deseen contratar una póliza de impago de alquiler con esta correduría de seguros, tienen la tranquilidad de que se encuentran ante un contrato verídico, con el cual tendrán su renta garantizada, en el caso de presentarse una situación de incumplimiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.