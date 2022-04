Las novedades del IRPF 2021 respecto 2020, de la mano de Max Gestión Asesores Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 16:47 h (CET)

Los tributos son obligaciones que los ciudadanos deben pagar para que el Estado pueda sostener el gasto público. En el caso de España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto que obliga a cada persona, en función de sus ingresos y de su situación particular, a cumplir con esta responsabilidad.

La falta de pago o los cálculos errados de esta contribución provoca multas, por lo que resulta conveniente contratar un servicio especializado en materia tributaria, con especial conocimiento acerca del IRPF 2021, para poder hacerse cargo de las respectivas declaraciones, tomando en consideración todas las cláusulas exigidas. Max Gestión Asesores es un despacho profesional dedicado a la asesoría económica, fiscal, contable y jurídica, donde cuentan con un equipo multidisciplinario dispuesto a orientar y canalizar todas las gestiones que guardan relación con los tributos fiscales.

Novedades del IRPF El IRPF continúa siendo una obligación anual que tienen todos los ciudadanos que hayan tenido una rentabilidad o ingresos netos obtenidos por cualquier circunstancia, como capital mobiliario o ganancias patrimoniales provenientes de loterías, concursos, fondos de inversión, reembolsos y operaciones con criptomonedas.

Entre las novedades expresas del IRPF 2021, se contempla que los tramos aplicados afectarán a contribuyentes con los ingresos más altos. Además, las personas que hayan invertido en criptomonedas deberán declarar cuando sus beneficios sean superiores a los 1.000 euros, independientemente si la inversión se hizo dentro de España o en el extranjero. Asimismo, los planes de pensiones privados individuales se reducen a 2.000 euros y el impuesto al patrimonio se incrementó en un 1% para bienes de más de 10 millones de euros.

La asesoría como elemento indispensable en el momento del pago de impuestos Dentro del ámbito fiscal, las infracciones tributarias suelen estar clasificadas en leves, graves y muy graves. En este sentido, algunas de las más comunes son eludir el pago de impuestos y obtener devoluciones o beneficios fiscales que no corresponden. Cuando esto ocurre, las sanciones se establecen según la falta que se haya cometido.

Para evitar que situaciones como estas ocurran, surgen las empresas especializadas en materia fiscal y jurídica, desde donde prestan la asesoría necesaria para que sus clientes no cometan errores que generen sanciones y que perjudiquen su patrimonio, ya que el desconocimiento de las obligaciones no exonera a los ciudadanos del pago de los tributos fiscales.

Max Gestión Asesores es la solución a cualquier problema con el fisco que pueda tener el contribuyente, teniendo en cuenta que se encargan de preparar las gestiones fiscales, realizar los pagos trimestrales, hacer las declaraciones informativas y los impuestos directos que correspondan. Por otro lado, gestionan las subvenciones y ayudas mercantiles, prestando asesoramiento jurídico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.