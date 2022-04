Magnetosur y sus servicios de podología Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 13:12 h (CET)

Ubicada al sur de la Comunidad de Madrid, Magnetosur es una clínica que realiza análisis clínicos y presta servicios de pruebas diagnósticas, enfermería, medicina general, traumatología y podología, la especialidad médica que trata las enfermedades o alteraciones en los pies.

Estas extremidades inferiores son fundamentales para el bienestar y la movilidad del ser humano y por ello es necesario que estén bien cuidados, no solamente por cada paciente, sino por profesionales sanitarios también conocidos como podólogos. La quiropodia es un novedoso tratamiento que está implementando Magnetosur, que consiste en la supresión de callos y de otras patologías benignas que se pueden presentar en las uñas de los pies.

Los beneficios de la quiropodología en Magnetosur Magnetosur dispone de podólogos profesionales que a través de métodos como la quiropodología tratan enfermedades como la onicocriptosis o uña encarnada, uñas atróficas o crecimiento irregular de la uña, uñas negras o callosidades, entre otras. Magnetosur se encarga de tratar a tiempo los problemas habituales de los pies que pueden ser molestos para los pacientes e interferir en sus actividades diarias y que pueden ser causados también por usar un calzado inadecuado o porque no se le da el suficiente cuidado a esta parte del cuerpo. Además, a través de la quiropodia, se podrá evaluar si una persona tiene una mala pisada por razones como posibles dismetrías y analizar la posibilidad de iniciar un tratamiento con plantillas. Los pacientes pueden acceder a este tratamiento desde muy jóvenes para evitar problemas de podología en la edad adulta.

¿Cuándo es conveniente realizar un tratamiento con quiropodología? La quiropodología o quiropodia es un tratamiento que puede ser realizado en cualquier momento de la vida, aunque los adultos y personas dedicadas al deporte, son quienes acostumbran a acceder con mayor frecuencia a clínicas especializadas como Magnetosur para curar sus patologías en los pies. Asimismo, los tratamientos que se realizan a través de la quiropodología, además de ofrecer una cura de diferentes enfermedades, generan un alivio para los pacientes que ven afectada la estética de sus pies. En conclusión, Magnetosur es la clínica en Getafe que dispone de la tecnología más avanzada en la especialidad de podología y de tratamientos como la quiropodología, con el que se mejora de forma significativa la salud y la estética de los pies, una de las partes más completas y complejas del cuerpo humano.



