Luis Flores ofrece formaciones sobre cómo utilizar de forma efectiva una herramienta como Google Ads Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 12:36 h (CET)

Actualmente, el uso de Google Ads es esencial para promocionar una empresa, dar a conocer servicios, vender productos o aumentar el tráfico de una página web.

El programa de publicidad del buscador más utilizado en el mundo permite crear anuncios para llegar a las personas que están interesadas en lo que cada anunciante tiene para ofrecer. Al no haber requisitos de inversión mínima, la herramienta puede ser usada por pequeños negocios.

Ahora bien, para poder diseñar campañas que den sus frutos, es necesario saber utilizar el programa. Para quienes busquen cómo aprender Google Ads hay distintas opciones, tanto gratuitas como de pago. En este sentido, el especialista y profesor Luis Flores ofrece clases y consejos gratuitos en su canal de YouTube, así como formaciones específicas en su academia.

¿Cómo aprender Google Ads con Luis Flores? Luis Flores es profesor de Google Ads en varias plataformas online y cuenta con una cartera de más de 60 clientes con los que ha trabajado en campañas de larga duración. Además, es diseñador gráfico y PPC manager. Fuera de su actividad como formador, ayuda a distintas empresas a posicionarse en buscadores y redes sociales con un rendimiento óptimo de la inversión.

La academia de Luis Flores, a la que es posible acceder a través de su página web, ofrece distintos tipos de formaciones vinculadas con Google Ads. Una opción es acceder a los cursos en vídeo complementados con masterclasses online. De esta manera, cada alumno puede aprender a su propio ritmo y, al mismo tiempo, interactuar con otros compañeros en los encuentros en vivo.

Todos los inscritos tienen soporte prioritario con un tiempo de respuesta no mayor a las 24 o 48 horas. Las formaciones que imparte Luis Flores se enfocan, sobre todo, en la práctica para que los alumnos puedan utilizar Google Ads como profesionales. Por esta razón, se analizan distintos casos, con aciertos y errores, para interiorizar el uso de la herramienta.

¿Qué ofrece el canal de YouTube de Luis Flores? En su canal de YouTube, que ya cuenta con más de 800 seguidores, Luis Flores publica periódicamente tutoriales, novedades y vlogs sobre Google Ads y otras herramientas que se emplean en campañas de marketing digital.

El acceso es gratuito y el contenido apunta tanto al desarrollo de temas en profundidad como a ofrecer pequeños consejos a quienes ya están familiarizados con Google Ads o Facebook Ads. Luis Flores también publica entrevistas y conversaciones con otros especialistas del sector que resultan de interés para quienes desean estudiar o investigar sobre estas temáticas.

Quienes busquen cómo aprender Google Ads pueden acceder a los distintos recursos que ofrece el especialista Luis Flores. Con su apoyo, es posible dominar en poco tiempo una herramienta clave para el desarrollo de cualquier empresa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.