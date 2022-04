Vuelve el hípster más “salvaje” en barbas y cabello Tendencias Primavera 2022/ Hombre Redacción

lunes, 4 de abril de 2022, 11:46 h (CET) Quizás sea un tópico demodé relacionar los hípsters con barrios como Malasaña, Gràcia, Ruzafa, La Alameda, Lavapiés, El Raval o el Casco Viejo de Bilbao, pero la verdad es que se trata de una estética muy asentada que cada año se renueva un poco más, introduciendo elementos más novedosos si cabe. Esta primavera por ejemplo, se le añade un mechón a modo de tupé que puede peinarse hacia atrás o a un lado, con los laterales rapados al uno o incluso al cero. Los moños altos y las típicas coletas continuarán mandando en este estilo, al igual que las barbas largas pero estudiadamente desaliñadas.

“Entre las barbas, perfiladas con bigote hasta el labio aunque siempre abundantes y gruesas, bien pobladas. Si no se es muy diestro a la hora de su cuidado, en las barberías lidiamos con este tipo de barbas a diario, tanto para el corte como nivelación. En cuánto a la longitud, todo dependerá de los gustos del cliente y lo que mejor le siente, barbas cortas y cuadradas si se tiene el rostro alargado, o más largas con una gran perilla si es redondeado u ovalado” – nos explica César Parra, director del salón Homine Madrid .



Entre los consejos de la firma cosmética masculina Freak´s Grooming para una barba hípster, el primero radica en el peinado diario de la barba con el fin de evitar nudos o enredos, y el segundo, en hacer acopio de los productos que requiere, como un buen aceite y crema que aporte suavidad a la piel y evite el picor normal cuando la barba va creciendo.

Mohawk, Quiff, Fade para pelo largo…

El mohawk es un corte para los muy atrevidos, no para cualquiera, con ambos laterales rapados y una zona central de cabello más largo o en cresta desde la frente hasta la nuca. En los últimos años se lo hemos visto a cientos de celebrities como Channing Tatum, Colin Farrell, Adam Levine o David Beckham, siempre muy ligado a la cultura punk de los ochenta.

Al estilo pompadour nos recuerda bastante el quiff, otro de los cortes que más veremos según quiénes marcan las nuevas tendencias, otra vez, siguiendo el mismo esquema que los anteriores, con los laterales muy cortos y el pelo más largo en la parte superior, como si fuera un tupé. O el fade para cabello largo, con un degradado en la zona alta de la cabeza.

