Marroquinería hecha en España, productos artesanos de Ortiz & Reed Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque la industria ha innovado en nuevos materiales para el diseño de zapatos y accesorios para hombres, la piel en una marroquinería siempre seguirá marcando la tendencia como sinónimo de elegancia y sofisticación. Esto lo conoce muy bien la compañía fabricante de calzado y complementos Ortiz & Reed, que desde 1969 ha liderado las tendencias de moda masculina en lo que refiere a zapatos y tafiletería hecha en España. Todos sus productos se caracterizan por ofrecer elegancia, comodidad y calidad, utilizando la piel como insumo principal en la mayoría de sus diseños.

Ortiz & Reed: Décadas invitando a hombres a vestir con elegancia Esta compañía inicia con la unión de mentes brillantes y la experiencia de la familia Ortiz y la familia Reed, quienes comenzaron a elaborar diseños de calzado, mezclando la sobriedad castellana con el sincretismo caribeño. Esta comunión favoreció la creación de productos únicos que le otorgan a la vestimenta masculina un nivel de sofisticación inigualable. Su éxito radica en la atención al detalle de cada uno de los ejemplares que fabrica, complementado con un diseño moderno y juvenil que se ajusta a las últimas tendencias de la moda, eso sí, sin perder un ápice de su elegancia característica. Gracias a su alta demanda y a la fidelidad de sus clientes, la compañía ha adquirido la capacidad de lanzar al mercado hasta 200 modelos de zapatos al año, lo que les ha permitido, a su vez, incursionar en los mercados internacionales y en gusto de todos sus clientes.

Innovación y variedad en marroquinería masculina En su amplio catálogo se pueden encontrar zapatos y accesorios formales, informales, botas, cinturones, bufandas, pañuelos, boinas, bolsas de viaje, mochilas y carteras. Su línea clásica es la que ha posicionado a la compañía como una de las más representativas de la península, pero aun así, su línea alternativa llamada Men’s Heritage by Ortiz & Reed ha ganado terreno en el ámbito de la moda casual. Esta línea fue concebida para un público más relajado que no necesita mucha rigidez a la hora de sentirse masculino. Se caracteriza por representar un detalle rústico y potente en su calzado, con colores y estilos más audaces, los cuales ofrecen una bocanada de aire fresco a las tendencias de la vestimenta masculina en la actualidad.

Es con la calidad y la pasión por su trabajo, que Ortiz & Reed ha elaborado un sello de garantía cimentado en el buen diseño, la elegancia y la sofisticación. En cualquiera de sus líneas de productos, esta compañía ha ofrecido durante varias décadas, toques de experiencia e innovación que se traducen en marroquinería de piel muy bien elaborada, ofreciendo una personalidad única a aquellos que se atreven a utilizarla.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.