Renting tecnológico para la minería de criptomonedas, de la mano de Mineros de Criptomonedas Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Un negocio que tiene como función principal alquilar o vender equipos como ordenadores, tablets o móviles para que las empresas desempeñen con mayor efectividad sus actividades comerciales es el renting tecnológico.

Esta tendencia se ha convertido en un apoyo para la minería de criptomonedas, una metodología que permite ganar más criptomonedas a través de la llamada potencia informática hash, que facilita a su vez transacciones y recompensas en el mundo de las criptodivisas.

Mineros de Criptomonedas es un establecimiento que comercializa dispositivos internacionales para el desarrollo de la minería de criptomonedas en España y otros países que pueden ser instalados con facilidad.

Importancia del renting tecnológico El renting tecnológico es una de las estrategias comerciales con mayor demanda, hoy en día, para adquirir una máquina de minería de criptomonedas. Una de las ventajas que ofrece es que suprime el desembolso del IVA, ya que no se paga en el momento de la compra, sino que se hace de manera fraccionada con cada cuota del renting. También es posible deducir la cuota completa como gasto dentro de la empresa.

Otros beneficios del renting ofrecido por Mineros de Criptomonedas es que es libre de endeudamiento, lo cual significa que los bancos no se enteran de la deuda que tiene el cliente con la empresa. Además, posee un coste fijo mensual con el que se puede obtener tecnología de vanguardia para la compañía.

Por otro lado, para acceder a estos equipos de la empresa Mineros de Criptomonedas, los autónomos deberán presentar solamente el modelo de impuestos del año anterior, mientras que los empresarios, tendrán que presentar el balance del año pasado e información completa del establecimiento comercial.

Otras características del renting tecnológico Mineros de Criptomonedas también se encarga de efectuar el mantenimiento de los equipos del renting tecnológico. Este servicio se paga con la cuota del renting. Con el mantenimiento de los dispositivos electrónicos, el cliente no tendrá que inquietarse por el surgimiento de cualquier imprevisto que afecte a la maquinaria.

Asimismo, si el usuario quiere dar por finalizado el contrato de renting tecnológico tiene dos alternativas: puede adquirir el equipo con el pago de una nueva cuota o devolverlo y adquirir, si lo prefiere, un nuevo equipamiento tecnológico más moderno que se adapte a los requerimientos de la empresa.

Por otro lado, para formalizar un contrato, se puede hacer por medio de un formato virtual que no genera costes adicionales.

En conclusión, Mineros de Criptomonedas es el establecimiento que, a través del renting tecnológico, realiza minería de criptoactivos, donde se pueden ganar criptomonedas sin necesidad de depositar dinero por ellas y lograr otra clase de las denominadas recompensas mineras.



