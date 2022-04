Fundas de asiento para moto de calidad de JM-Fundas Emprendedores de Hoy

La funda de asiento para moto para personalizar el vehículo, reflejar su personalidad y representar alguna eventualidad en particular es una buena oportunidad para los amantes de la velocidad.

La personalización de fundas de asiento de motos se ha vuelto cada vez más popular, gracias a iniciativas como JM-Fundas, las cuales se enfocan en este sector para ofrecer acabados de calidad, a la vanguardia y con diseños exclusivos.

Aportar un toque original y exclusivo a la moto con las fundas de asiento El tunning del asiento personalizado es útil para diferenciar una moto del resto, pero también para dar estilo. Por esta razón, además de elegir el diseño deseado hay que asegurarse de que la funda sea resistente, que se adapte a diversos pesos y se adecúe al asiento, evitando resbalar o hacerse rozaduras.

En JM-Fundas, disponen de una tecnología avanzada para crear fundas personalizadas para motos offroad, pit bike, quad, ATV y de carretera. Asimismo, sus productos se realizan con técnicas de vanguardia, con gran durabilidad y a precios competitivos.

Una moto de carretera exige una funda cuidada al detalle y que sea capaz de resistir diversas situaciones como largas jornadas a la luz del sol, en la nieve o en condiciones adversas, por lo cual sus materiales deben ser aptos para dichos contextos. Por esta razón, iniciativas como JM-Fundas crea fundas para este tipo de motos con la posibilidad de añadir un soporte lumbar y un espumado personalizado. Sus fundas se diseñan para todo tipo de modelos y marcas de motos, teniendo en cuenta las convencionales y las más recientes en su lanzamiento.

El proceso creativo en la personalización de fundas de moto que lleva a cabo JM-Fundas En esta empresa, llevan a cabo un minucioso proceso de trazabilidad en la elección de las telas para sus creaciones, los materiales de los asientos y la tapicería. En consecuencia, su enfoque es diferencial y centrado en brindar un valor añadido de eficiencia que se siente al tacto desde la primera vez que un comprador adquiere sus productos.

La atención es personalizada, las piezas son creadas a mano con tejido de máximo agarre y disponen de envíos gratuitos por compras superiores a los 150 euros. En el caso de las motos de carretera, ofrecen cuatro modelos: basic, plus 3, carbono y sport. Cada uno responde a características diferentes, aunque pueden personalizarse de acuerdo a las preferencias de cada usuario para, así, obtener la funda más idónea para su tipo de moto.

Cualquier interesado en personalizar la funda de su moto en esta plataforma puede hacerlo desde su página web y configurar las especificaciones para obtener el resultado final anhelado. También puede contactar con el equipo de esta compañía para recibir una asesoría especializada.



