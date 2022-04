¿Será el metaverso el futuro para la moda? Emprendedores de Hoy

domingo, 3 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, el desarrollo tecnológico ha incrementado su influencia en el sector comercial, debido a las facilidades que brinda tanto a las empresas como a los consumidores.

Uno de los ejemplos del éxito tecnológico es el metaverso, un escenario de realidad virtual, paralelo al mundo real, donde los usuarios tienen la opción de interactuar, comprar artículos o disfrutar de otros servicios. Para la industria, es un espacio para consolidar el concepto de moda digital, por lo que es importante implementar herramientas digitales, como las que ofrece la agencia de publicidad 3D Lobo Visuals.

La semana de la moda desarrollada en el metaverso Después de la finalización de las semanas de la moda en algunas de las ciudades más importantes del mundo, el pasado 24 de marzo se dio inicio a la primera semana de la moda desarrollada enteramente en el metaverso. El evento reunió una serie de desfiles, fiestas, exposiciones, conferencias y pop ups para la adquisición de prendas NFT, con la particularidad de que solo pueden lucirse dentro del metaverso.

Entre las curiosidades del universo virtual, se encuentra la construcción de diferentes distritos para que los asistentes acudan a los eventos, protagonizados por las marcas de ropa. Entre las grandes marcas que participaron, se encuentran Dolce & Gabanna, Tommy Hilfiger, Etro, H&M y Philipp Plen, entre otras.

Para participar, los usuarios debían crear un avatar y acceder a la página web de Decentraland desde un ordenador, ya que es necesario un sistema operativo que se ajuste a la complejidad del metaverso. De esa forma, existen grandes posibilidades de que en el futuro se pueda observar una pasarela digital entera construida 100 % mediante recursos tecnológicos.

La ropa digital surge como una tendencia para impulsar la moda sostenible dentro de la industria En la actualidad, la ropa digital ya no se trata únicamente de confeccionar prendas a partir de hilos y telas, sino mediante la utilización de programas informáticos y píxeles. En comparación con la moda tradicional, el proceso es muy similar, salvo que ninguna prenda es tangible, sino que se usa únicamente en el mundo virtual.

Como consecuencia, los clientes visten con ropa digital mediante los programas de realidad aumentada o para utilizarla en las redes sociales. Para lograrlo, las grandes empresas del sector apuestan por asociaciones con plataformas de gaming y e-sports, con la intención de desarrollar proyectos a futuro que se ajusten al campo digital.

Plataformas como Dress-X o The Fabricant son dos ejemplos de e-commerce que ganaron protagonismo entre quienes prefieren alternativas sostenibles. El procedimiento consiste en que un cliente se pruebe la ropa a través de la tecnología de realidad aumentada, envíe una fotografía suya al sitio web o aplicación y reciba la imagen editada por profesionales.

En Lobo Visuals, la prioridad es perfeccionar la construcción de espacios digitales para cumplir con las necesidades del cliente, teniendo en cuenta la importancia de la interacción en el universo digital. Mediante la implementación del metaverso, las personas tendrán la oportunidad de experimentar diferentes aspectos de su identidad.



