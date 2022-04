Alquiler de yates de lujo de la mano de Enjoy The Ride Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022

Un mercado que ha experimentado un importante crecimiento en España durante los últimos años es el alquiler de yates, puesto que este servicio pone al alcance de las personas un bien que antes era exclusivo para multimillonarios y grandes personalidades. Actualmente, la aparición de cada vez más servicios de alquiler de este tipo ha sido motivada por el notable incremento de su demanda. No obstante, pocos ofrecen el lujo y la comodidad de Enjoy The Ride.

Fundada por Flavio R. Miñana y Giacomo Croci, esta empresa dedicada a la organización de eventos de alta gama cuenta entre su abanico de servicios con una de las mejores flotas de yates que permite a sus clientes disfrutar de los mejores momentos durante sus fiestas o eventos en alta mar.

Algunos de los mejores yates para fiestas y eventos de todo tipo Disfrutar de una travesía en yate, con las mejores comodidades y rodeado de amigos es una de las más divertidas y enriquecedoras experiencias de las que se puede disfrutar. Hoy en día, esta posibilidad, aunque sigue siendo relativamente de alta gama, es mucho más accesible para personas particulares o grupos de amigos que quieren reunirse para celebrar una fiesta a bordo de una de estas embarcaciones.

El servicio de concierge de Enjoy The Ride está pensado para ofrecer este tipo de experiencias tanto a empresarios y grandes estrellas como a particulares. Por esta razón, disponen de una extensa lista de yates en alquiler, todos ellos con diseños modernos y completamente equipados para brindar a los tripulantes una de las mejores experiencias en cualquier tipo de celebración, como fiestas, eventos, yatch parties, viajes en pareja y muchas otras posibilidades.

Su lista de yates está dividida en dos catálogos, los cuales abarcan desde pequeñas embarcaciones con tarifas considerablemente accesibles, hasta los yates más amplios, modernos y espaciosos. Además, ofrecen algunos paquetes de alquiler que incluyen diversas experiencias y actividades enriquecedoras durante la travesía, como la degustación de vinos, cenas románticas a bordo o experiencias de navegación, entre otras opciones.

La visión detrás de este servicio La base de operaciones de Enjoy The Ride está ubicada en Barcelona, pero sus embarcaciones viajan a través de varios territorios como Mallorca, Ibiza, las Islas Baleares y otras zonas costeras del país.

Su servicio, además, va mucho más allá del alquiler de yates de lujo: ofrece una atención integral de 360 grados, encargándose de gestionar las reservas, gestionar los preparativos y, en general, organizar todos los elementos necesarios para regalar no solo un viaje en yate, sino una experiencia turística o vacacional inolvidable. En la página web, los clientes podrán encontrar toda la oferta disponible.

Estas características materializan la visión de sus fundadores, Flavio R. Miñana y Giacomo Croci, para quienes el objetivo de la organización es concertar todos los elementos necesarios con el fin de que sus clientes puedan llevar a cabo sus eventos en las mejores instalaciones, con todas las comodidades y sin ningún contratiempo. Por esta razón, sus servicios; más que viajes, eventos o alquiler de embarcaciones, ofrecen experiencias únicas.



