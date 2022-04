Bodega Miguel Domecq presenta Torre de Ceres Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 13:38 h (CET) La bodega jerezana ha presentado su nuevo vino fino palomino Torre de Ceres, una serie limitada de 800 unidades que completa una gama única que comenzó con el Torre de Ceres Tintilla de Rota Bodega Miguel Domecq acaba de presentar el nuevo “Torre de Ceres”, un vino muy exclusivo con una serie limitada de unas 800 unidades. Este monovarietal Palomino Fino de vendimia manual nocturna se caracteriza por una fermentación a base levaduras autóctonas y una crianza posterior bajo velo de flor y battonage de sus lías finas durante 9 meses, en botas de 500 litros que previamente han criado vino Fino.

Los viñedos de la marca se encuentran situados en la región vitivinícola más meridional de Europa. Su cercanía con el mar Atlántico hace que sea una región templada, con inviernos no muy fríos y húmedos, y veranos no muy cálidos refrescados por la brisa marina durante la noche. La añada 2020 estuvo marcada por abundantes precipitaciones durante la primavera y un verano muy fresco lo que permitió que, llegada la vendimia, la uva tuviera un extraordinario estado de maduración, algo que se percibe en los vinos producidos en esa época.

Este nuevo vino, de color amarillo pajizo, tiene matices minerales y abundantes aromas frutales y de flores secas. En boca presenta una intensidad equilibrada, con sabores salinos y minerales. Es muy sabroso y graso, con un elegante paso de boca.

Para este nuevo lanzamiento, presentado en estuche de madera pirografiado de 3 unidades, Bodega Miguel Domecq ha optado por una botella troncocónica serigrafiada con oro por vitrificación.

Esta nueva incorporación a su porfolio completa una gama que comenzó con el “Torre de Ceres Tintilla de Rota”, un vino que contó con una aceptación espectacular entre los amantes de los vinos de la tierra de Cádiz.

La personalidad de los vinos de la Bodega Miguel Domecq procede de la tierra albariza sobre la que crecen sus viñas, de las variedades de uva empleadas y del esmero con el que cuidan el producto durante todo el proceso. Todos los vinos Miguel Domecq se embotellan en su bodega de Jerez de la Frontera, donde se encuentran sus viñedos.

