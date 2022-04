Las ventajas de podar los árboles en primavera, por PODAS MANAGE Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 13:38 h (CET) Ya comienza el mes de abril, la primavera se respira desde hace un par de semanas, aunque el tiempo siga jugando una mala pasada PODAS MANAGE, empresa de poda de árboles en las Rozas, explica porque esta época del año es el momento perfecto para devolverle vida al jardín, especialmente mediante la poda de árboles y el recorte de los setos/arbustos.

La llegada de la primavera significa que es el momento en el que el jardín florecerá en todo su explendor. Para preparar el jardín para los días bonitos, hay que realizar la poda de algunas plantas.

Podar las plantas en la primavera: ¿por qué recortarlas?

El invierno ha tenido algunos días especialmente fríos este año. Mientras que algunos arbustos fueron capaces de soportar las bajas temperaturas, otros sufrieron.

Una vez pasadas las heladas, es necesario observar la flora y esperar. Pero una vez que llegue la primavera, es ideal podar algunas plantas para que vuelvan a crecer. Algunos árboles necesitan ser rejuvenecidos, otros necesitan ser aireados.

Al final del invierno y al principio de la primavera, la mayoría de los arbustos necesitan ser refrescados. Para ello, es importante eliminar la madera muerta para que la planta pueda respirar y para que pueda crecer libremente.

¿Por qué esperar a la primavera para podar?

Una de las razones para esperar a la primavera para podar los árboles es reparar los daños causados por el invierno. El viento, el clima y las heladas tienden a romper las ramas más débiles. Dejar estas ramas en los árboles puede ser peligroso para los que estén alrededor, para evitar que las ramas se caigan, la primavera es el momento adecuado para eliminarlas.

Hay otra razón importante para podar en primavera. Durante esta estación, la mayoría de las especies arbóreas entran en un período de rápido crecimiento. La primavera es una época de renovación y vida, los árboles jóvenes crecen muy rápido y los adultos también experimentan un impulso en su crecimiento.

Al realizar la poda de árboles en primavera, se puede aprovechar el mejor sistema inmunitario de los árboles. Es el momento ideal para deshacerse de las ramas muertas o enfermas, pero también para realizar cortes más directos, como cambiar su forma o reducir su tamaño.

¿Qué árboles no se deben podar?

Como en todo, hay excepciones a las reglas. La poda en primavera no es necesariamente una buena intervención para todas las especies de árboles, por ejemplo, el olmo, el fresno o el roble. Estas especies de árboles son propensas a ciertas enfermedades únicas transmitidas por insectos.

Los cortes recientes realizados en los árboles en primavera son más propensos a atraer a estos insectos, lo que significa que la poda intensa en este tipo de árboles es mejor hacerla a finales de verano, otoño o invierno.

El abedul y el arce se pueden podar perfectamente en primavera, pero hay que esperar que pierda mucha savia. La buena noticia es que esta pérdida de savia no les causa ningún daño. Sin embargo, al querer evitarlo, se recomienda esperar hasta un poco más avanzada la temporada, cuando tengan todas las hojas.

La importancia de una poda respetuosa en primavera

Por supuesto, aunque los árboles están en su mejor momento en primavera, hay que tener mucho cuidado al podarlos.

Independientemente de la época del año, hay algunas reglas estrictas que hay que seguir para podar un árbol correctamente, ya que una poda incorrecta puede causar daños irreversibles o incluso la muerte del árbol. Muchas personas han intentado hacerlo por cuenta propia y terminan perdiendo bonitos ejemplares.

La mejor recomendación es recurrir a una empresa especializada en la poda de árboles en Pozuelo de Alarcón para cada una de las necesidades de cada especie.

Estas empresas cuentan con podadores profesionales que están plenamente cualificados y tienen experiencia en este tipo de intervenciones. Además, se encargan de eliminar todas las ramas muertas o enfermas de los árboles, manteniendo su forma y buena salud.

Ventajas de podar en primavera

La poda mientras las plantas siguen creciendo tiene muchas ventajas:

- El proceso de sanación es mucho más rápido,

- Los árboles y arbustos se vuelven más densos,

- Las plantas se mantienen en el tamaño ideal, especialmente para los jardines pequeños.

Calendario de poda de árboles y arbustos en el jardín para primavera

El período de floración de un arbusto es decisivo para determinar cuándo debe podarse.

A continuación, se muestra una lista de los árboles y arbustos que pueden podarse en primavera. Esto permite programar esta intervención en función de las variedades de árboles, sin riesgo de interrumpir la temporada de floración por un corte demasiado severo o en la época del año equivocada:

Poda de árboles y arbustos en Abril:

Acacia Bola

Cabo Fucsia

Rosa trepadora

Escallonia

Hamamelis

Thuja

Euonymus

Corylopsis

Mimosa

Olivo

Bougainvillea Poda de árboles y arbustos en Mayo:

Árboles de fruta de hueso (melocotón, albaricoque, nectarina, cereza, ciruela, etc.)

Espíreas de primavera

Tamarisco de primavera

Coníferas (setos) tan pronto como los nidos hayan quedado desiertos

Prunus

Lila (de finales de mayo a junio)

Corteza japonesa Poda de árboles y arbustos en Junio:

Boj

Rhododendro

Deutzia

Cerezo ornamental

Taxus Baccata o tejo

Árbol gomero o caucho

Bola de Nieve Violeta

Forsythia

Zarzas de fruta

Ceanoto siempre verde Hay que tener en cuenta que, en primavera, la poda permite airear el interior de las ramas. Para ello, es necesario abordar las ramas que se cruzan en el corazón del árbol. De este modo, recibirán más luz.

También se elimina la madera muerta y las ramitas para que las ramas estructurales y de floración no se vean privadas de savia.

A finales de la primavera, los arbustos de floración primaveral sólo deben podarse si están completamente defoliados. Si no es el caso, es mejor esperar.

¿Qué pasa si se realiza la poda de árboles y arbustos en verano?

En verano, como en cualquier otra estación, se pueden retirar las ramas y ramitas enfermas y secas, y se aprovecha para eliminar las hojas y flores marchitas.

