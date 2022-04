¿Cómo el agua hidrogenada puede beneficiar a una persona cuando hace deporte? Alcavida Emprendedores de Hoy

En los últimos años, se ha hablado mucho sobre los beneficios del agua hidrogenada. Algunos estudios afirman que tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio en el organismo y que es segura para el consumo humano. Asimismo, se han comprobado las ventajas que pueden obtener los deportistas al tomar agua hidrogenada, como la reducción del tiempo de recuperación después de una sesión de ejercicio intenso. En la actualidad, en España existen empresas dedicadas a comercializar equipos hidrogenadores de agua como Alcavida, que trabaja en la venta de purificadores de agua y que está especializada en ionización y en crear agua antioxidante, filtros de ducha y alcalinizadores de agua.

¿Qué es el agua hidrogenada? El agua hidrogenada es la que resulta después de someter el agua común a un proceso particular con el cual se potencia el hidrógeno que se encuentra en ella, dando como resultado un líquido con un gran poder antioxidante y antiinflamatorio y capaz de contribuir a la neutralización de los radicales libres y reducir el nivel de oxidación en el organismo.

El hidrógeno gaseoso disuelto en agua es uno de los antioxidantes más potentes y, por su pequeño tamaño, es capaz de penetrar en sitios donde otros no pueden, como es el caso de las neuronas y el núcleo de las células, protegiendo de esta forma al organismo del ataque de los radicales libres. Además, puede atravesar la barrera hematoencefálica, convirtiéndose en un gran antioxidante para el cerebro.

En Alcavida se pueden encontrar varios modelos de hidrogenadores de agua que utilizan innovadores sistemas para enriquecer el agua con hidrógeno.

¿Cuáles son los beneficios de consumir agua hidrogenada cuando se hace deporte? La ingesta de agua hidrogenada de forma regular contribuye a la reducción de los niveles de oxidación en el organismo. La oxidación causa el envejecimiento prematuro y múltiples enfermedades.

Para los deportistas, el consumo de agua hidrogenada también tiene múltiples beneficios. El agua hidrogenada tiene la capacidad de promover una rápida recuperación muscular después de una sesión de ejercicios. Además, es importante consumirla antes de iniciar el entrenamiento, para evitar la fatiga muscular.

Esta también tiene la capacidad de reducir los niveles de ácido láctico en la sangre, minimizando de esta manera el esfuerzo que hacen los músculos, logrando un mayor rendimiento deportivo.

Es posible consumir toda el agua hidrogenada que se desee, ya que no existe riesgo de efectos secundarios. Por el contrario, es sumamente beneficiosa para el organismo, ya que al neutralizar los radicales libres refuerza el sistema inmune. Así, se puede tomar agua hidrogenada gracias a equipos hidrogenadores como los que ofrece Alcavida.



