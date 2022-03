Ventajas del tratamiento de láser capilar de baja frecuencia, por Élite Capilar Emprendedores de Hoy

Cuando comienzan a aparecer los primeros signos de la alopecia, es recomendable detener la caída del cabello mediante un tratamiento efectivo, como el láser capilar.

El procedimiento está disponible en la provincia de Alicante, en manos de los expertos profesionales de las clínicas Élite Capilar, con sedes en Benidorm y Elche. Allí, tanto hombres como mujeres pueden solicitar este método, basado en la aplicación de luz láser de baja intensidad, capaz de estimular el crecimiento y evitar la pérdida masiva de folículos.

Un tratamiento indoloro y sin efectos secundarios El uso de la luz láser de baja potencia fue aprobado mundialmente en 2010 como tratamiento capilar. Desde entonces, centros médicos especializados, como las clínicas Élite Capilar, aplican los rayos como terapia única para prevenir la alopecia o como refuerzo postoperatorio cuando el paciente se ha sometido a un injerto de pelo, en vista de la acción antiinflamatoria de esta luz. El efecto del láser será beneficioso en ambos casos para garantizar una mejor irrigación sanguínea y, como consecuencia, mayor fuerza en las raíces capilares. El procedimiento también está indicado para pacientes que no pueden recibir inyecciones de fármacos para tratar la alopecia.

El láser capilar o Low Level Light Therapy (LLLT) se irradia directamente sobre el cuero cabelludo durante un período de 20 a 30 minutos por sesión. Los resultados comenzarán a apreciarse a partir de la tercera sesión, cuando se notará mayor densidad y disminución de la caída.

Así mismo, el cabello lucirá de mejor calidad, debido a que los rayos evitan el envejecimiento celular y eliminan toxinas. Este tipo de estimulación de las células del folículo piloso no tiene efectos secundarios.

Élite Capilar realiza un presupuesto online y una primera consulta gratis Los futuros pacientes pueden llenar el formulario disponible en la página web de Élite Capilar, en el que aportarán información sobre los síntomas que presentan, con fotos anexas, para recibir un presupuesto vía online. Sin embargo, el diagnóstico presencial, también gratuito, definirá el o los tratamientos a aplicar. Otra ventaja que ofrece este equipo de especialistas son los planes de financiamiento ajustados a todas las posibilidades de los solicitantes.

Tanto al ser aplicado en solitario o como tratamiento complementario, el láser capilar es una solución no invasiva a los inicios de la alopecia androgenética de origen hereditario. Su capacidad regeneradora evita el avance de la pérdida de unidades foliculares y aporta vitalidad al cabello sin necesidad de ir a quirófano.

Los especialistas de Élite Capilar también ofrecen tratamientos como el test genético, para determinar la predisposición a la calvicie; las inyecciones de plasma rico en plaquetas, la mesoterapia capilar y el injerto capilar FUE con hoja de zafiro. En todos los tratamientos, prevalecen los valores que sostienen el accionar de este equipo de expertos: confidencialidad, transparencia y profesionalidad.



