REC Store, la tienda de ropa que mezcla todas las expresiones artísticas que ofrece el urban style Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 17:26 h (CET)

El urban style se originó en distintas capitales europeas y, aunque suele referirse a la moda, no solo se trata de una tendencia vinculada a la indumentaria, sino también de un estilo de vida rebelde y moderno que se relaciona con la música y con otras expresiones artísticas.

Dentro de esta corriente, REC Store es una tienda de ropa que está vinculada con el mundo de la música electrónica. Desde 2008, creada por el DJ y productor español Oscar Mula, realiza eventos con los principales artistas de los distintos subgéneros electrónicos, pasando por muchos clubs de Ibiza, llegado incluso a estar en el club más laureado del mundo, Space Ibiza, además de confirmar su participación este mes de abril en el ya prestigioso Meet Festival de Punta Cana, en República Dominicana.

Las líneas de ropa que ofrece REC Store La firma REC Store comenzó a desarrollarse a través de un sello discográfico enfocado por completo a la música electrónica. Ha trabajado tanto con artistas consagrados de primer nivel como con promesas emergentes. La marca se encuentra en un proceso de crecimiento constante y su nueva propuesta es una línea de ropa que se inscribe dentro del urban style.

Una de las secciones más destacadas de la tienda de moda urbana es la de las camisetas para hombres. Entre otros, destaca el modelo de manga corta Dance, que justamente lleva impreso en el frente ese grito de guerra de los integrantes del movimiento Clubber. Es suave, ligera y también tiene el componente elástico para transformarla en una opción ideal para pasear, viajar o acudir a un evento REC. Cabe recordar que REC Store es una marca de ropa unisex, así que también es posible ver todas las colecciones que ofrece para las mujeres, camisetas, sudaderas leggins 100% de estilo urbano y cómodas.

Otros de los componentes del urban style es el skate. Por esto, REC Store presenta el modelo de camiseta Skate or Die, disponible en varios colores. Ya está marcando tendencia entre los amantes del patinaje urbano. Estas camisetas proporcionan un look atrevido, informal y cómodo para pasear, viajar o patinar. Todas son 100 % algodón.

La colección diseñada por REC Store junto con la marca Champion Una de las colecciones destacadas a las que se puede acceder en la tienda online es la que fue diseñada en conjunto por REC Store y la marca Champion. Cuenta con una gran variedad de sudaderas, camisetas y chaquetas.

Las chaquetasBomber permiten actualizar los looks de moda urbana con un artículo básico que destaca por tener detalles bordados. Las sudaderas también son un clásico que presentan un interior suave y que en su exterior combinan los logos de REC y Champion, llevando a esta prenda a otro nivel. Estos artículos están confeccionados con un 90 % algodón y un 10 % poliéster y se presentan en distintos colores.

A pesar de que su producto principal son los eventos y el sello discográfico, sumado a la ropa y accesorios, esta marca va más allá con una nueva propuesta. Este próximo verano, la firma presentará también su propia bebida energética. REC Store es una marca que combina distintas facetas del urban style, las cuales van más allá de la ropa. Sea como sea, todas sus colecciones urbanas intentan transmitir en sus productos un enfoque natural con el buen rollo que caracteriza el underground.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.