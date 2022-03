UPBIKERS, el éxito de una idea de negocio que ha llegado a más de 45 países Emprendedores de Hoy

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:30 h (CET)

Hay grandes ideas de negocio que se generan cada día en la mente de miles de personas alrededor del mundo.

De esas ideas, solo unas cuantas logran concretarse, y de las concretadas, muy pocas son las que logran tener éxito.

La historia de los UPBIKERS es la de una idea de negocio que pasó de ser un producto poco conocido, a convertirse en todo un éxito internacional, aún en tiempos donde la pandemia ha afectado a miles de empresas tan solo en España. Se trata de un producto que ha revolucionado para siempre la manera en la que se conducen y se disfrutan las motocicletas grandes.

Llegar con los pies al suelo en la motocicleta es posible con UPBIKERS Durante mucho tiempo, quienes tienen una motocicleta alta o por alguna otra razón tienen dificultades para llegar con los pies al suelo estando sobre ella, han tenido que hacer modificaciones costosas al vehículo. Poder alcanzar el suelo con los pies es muy importante porque garantiza seguridad y estabilidad mientras la motocicleta está detenida, para realizar maniobras o para bajar y subir de ella.

Partiendo de esta necesidad se crearon los UPBIKERS, una suela diseñada especialmente para añadir 4 centímetros a la parte delantera del calzado del motociclista y así facilitarle llegar al suelo en cualquier tipo de motocicleta.

Están fabricados utilizando un material ultrarresistente apto para todo tipo de calzado y fácil de colocar, que garantiza el máximo agarre en apoyos laterales e incluso en maniobras de pie. Además de eso, no interfiere en absoluto con el cambio de marcha o el frenado mientras se lleva puesto.

El crecimiento y el éxito de UPBIKERS En un principio, el producto obtuvo poca receptividad, pero una vez que los motociclistas comenzaron a usarla y a comprobar por sí mismos todas las ventajas que ofrecía, el crecimiento de la marca fue astronómico. La idea vio la luz en el año 2019, pero para 2020 y 2021, justo en los peores momentos vividos por la pandemia, los UPBIKERS comenzaron a venderse en 47 países del mundo, además de España.

La cifra es sumamente interesante, considerando que, para ese momento, solo contaban con una estrategia de marketing online. El resto fue nada menos que la reputación que el producto rápidamente alcanzó entre los motociclistas. Durante lo que va de año de este 2022, sus ventas en plataformas como Amazon, han aumentado hasta en un 400% respecto al año anterior, lo que refleja el auge que está teniendo el producto en la actualidad.

Hoy en día, según cifras de Cursev.com, el nivel de satisfacción de quienes usan los UPBIKERS se sitúa en un 4.6/5, algo que ha hecho que incluso el gigante de las ventas por internet, Amazon, le compre a la marca para sus propias promociones. No cabe duda que es una idea de negocio que seguirá creciendo, y una excelente oportunidad para tiendas de motos, distribuidores, grandes clientes y hasta inversores que deseen aprovechar este auge.



