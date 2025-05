Las alianzas estratégicas de Seguros Atocha para aportar valor real al cliente

Seguros Atocha, compañía aseguradora con presencia en todo el territorio nacional, trabaja en los ramos de decesos, hogar y salud. Además, recientemente ha incorporado coberturas específicas para mascotas.

Con más de 70 años de experiencia y un firme compromiso con el bienestar de sus asegurados, refuerza cada día su posicionamiento en el sector mediante alianzas estratégicas que amplían su propuesta de valor.

Trabajan con un objetivo claro: poner a sus asegurados en el centro de todas sus decisiones. Tienen claro que un seguro no es solo una solución ante imprevistos, sino algo que disfrutar durante la vigencia del contrato.

Por ejemplo, al contrario de lo que muchos piensan, un seguro de decesos puede aportar beneficios tangibles día a día. No solo es útil cuando tenemos un siniestro, sino que puede ofrecer servicios que mejoren la calidad de vida. Pero, ¿cómo? Con el Club Atocha, un club de ventajas y descuentos exclusivos para todos sus asegurados, que vamos a dar a conocer a continuación.

Club Atocha: red de beneficios y apoyo al entorno Su compromiso con ofrecer un servicio de calidad y con un trato personalizado se manifiesta en sus acciones y decisiones. Un ejemplo claro es el Club Atocha.

Gracias a las alianzas estratégicas que tienen con diferentes empresas con las que comparten valores, pueden aportar un valor diferencial a sus clientes. Actualmente, más de 3.800 empresas forman parte de esta red, que se renueva y amplía de forma constante, lo que les hace destacar entre la competencia.

En él se puede encontrar desde grandes grupos como MD Anderson o Meliá, y empresas innovadoras como FLiPO, que ha llegado hace poco a su sector con una propuesta nunca vista, muy útil y creativa, hasta pequeñas empresas locales y comercios de proximidad como espectáculos o clínicas de estética.

Porque lo importante no es el tamaño de estas empresas, lo importante es que estos acuerdos aporten valor real a los asegurados. Por eso el Club Atocha es tan completo y variado, para poder estar cerca de ellos y cubrir sus necesidades cotidianas sean cuales sean.

Además de grandes grupos hospitalarios como el ya mencionado, incluye más de 700 clínicas dentales y más de 400 centros de salud mental, lo que permite acceder a servicios sanitarios de calidad a un precio muy inferior del que se suele pagar. Así como prestigiosas clínicas de fertilidad y reproducción asistida como la Clínica Tambre en Madrid.

De esta forma, sin necesidad de un seguro dental o un seguro médico específico, los asegurados tienen a su disposición servicios médicos de calidad de la mano de grandes profesionales. Porque en Seguros Atocha, el día a día de sus asegurados es la pieza que les ayuda a completar el puzzle.