Zero Defects lanza una nueva colección de moda íntima de mujer elaborada con algodón orgánico Comunicae

jueves, 31 de marzo de 2022, 18:01 h (CET) El lanzamiento de esta nueva colección implica añadir braguitas de algodón orgánico a su línea de ropa interior en hilo de soja. La decisión se enmarca dentro de la respuesta que la marca textil pretende aportar en su apuesta de elaborar productos respetuosos con la piel y el medioambiente La delicada situación medioambiental en la que se encuentra sumido el planeta está obligando a que muchas empresas tengan que repensar la forma de elaborar sus productos y preguntarse si estas son respetuosas con el medioambiente. No obstante, hay empresas que llevan tiempo concienciadas de esta problemática y la sostenibilidad es uno de sus elementos más importantes en su forma de actuar. La empresa especializada en la elaboración de ropa íntima Zero Defects es un claro ejemplo de ello.

Desde 1920 fabrica ropa interior con materias nobles de alta calidad. Hasta este año su colección de mujer estaba confeccionada íntegramente en hilo de soja, y este 2022 la firma apuesta más que nunca por la sostenibilidad, lanzando una nueva línea femenina de ropa íntima elaborada con algodón orgánico.

El algodón orgánico ofrece una serie de beneficios muy interesantes, tanto para la piel como para el medioambiente. En primer lugar, es beneficioso para la piel porque es más suave que el algodón común y ofrece mayor transpiración.

El tejido de algodón orgánico, al no contener ningún tipo de sustancias tóxicas, no causa problemas en la piel ni reacciones alérgicas, por lo cual la piel transpira mejor, de forma mucho más natural y sintiéndose más fresca.

En segundo lugar, en relación al medioambiente los beneficios que ofrece son provocados principalmente debido al uso de procesos totalmente respetuosos con los recursos ya que no contaminan ni la tierra ni el agua.

Katy Muñoz, directora de ZD Zero Defects expone las principales mejoras que presenta el algodón orgánico respecto al algodón común: “el algodón orgánico, a diferencia del algodón tradicional, se nutre del agua de la lluvia que se gestiona de forma eficiente gracias a un incremento de materia orgánica en el suelo. Las semillas de este algodón no se modifican genéticamente y los fertilizantes que se usan en su cultivo son totalmente orgánicos y naturales.”

Además de estas diferencias existen otras ventajas proporcionadas por el algodón orgánico como el control de plagas a través de insectos o trampas respetuosas con el medioambiente para alejar a los insectos dañinos y la ausencia del uso de productos químicos en el tejido puesto que las tinturas de las prendas se realizan con tintes naturales.

Las nuevas prendas de ropa íntima de mujer en algodón orgánico son las bragas ‘Aurora’ y ‘Delia’. El modelo Aurora es una braga alta, en cambio el modelo Delia es una braga media de tallaje clásico. Ambos modelos están disponibles en tres colores: blanco, beige y negro.

La nueva línea de ropa íntima está confeccionada con costuras planas. Las costuras son abiertas manualmente y de forma artesanal para hacerlas completamente planas, elásticas y con una óptima recuperación.

De hecho, las gomas de sujeción, tanto de la cintura como en las perneras, también están confeccionadas con una costura que las hace completamente planas, con una gran capacidad de extensión y adaptabilidad a la anatomía de la mujer.

A parte de la sostenibilidad de estas nuevas prendas de algodón orgánico, cabe destacar que no marcan debido a las finas gomas que son utilizadas en su confección.

La nueva colección de moda íntima de mujer elaborada con algodón orgánico puede ser adquirida en la tienda online de Zero Defects, en El Corte Inglés o en comercios locales por un precio alrededor de los 16 euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.