NATEEVO genera más de 11 millones de facturación en 2021 y fija casi 14 millones para 2022

jueves, 31 de marzo de 2022, 16:41 h (CET) NATEEVO, empresa perteneciente a Grupo VASS, ha crecido en más de un 30% en tan solo un año y ya cuenta con más de 200 profesionales, cuatro veces más que desde el inicio de la marca NATEEVO, agencia digital perteneciente a Grupo VASS, presentó en su Kick Off anual, celebrado el pasado 25 de marzo, un nuevo concepto e identidad de marca con el objetivo de diferenciarse en el mercado y reflejar su posición global de liderazgo.

En 2021, NATEEVO logró facturar más de 11 millones y fija un objetivo de casi 14 millones para 2022. “Queremos ser todavía más ambiciosos y parte importante del crecimiento vendrá de fuera de España”, asegura Pedro Latasa, CEO de NATEEVO, que considera que un nuevo rebranding era necesario para “reflejar de manera más fiel lo que somos, lo que hemos conseguido y lo que está por venir”.

El ADN de NATEEVO está principalmente formado por tres elementos que la convierten en una agencia única: Negocio, Tecnología y Creatividad. Una marca con una cultura de empresa que pone el foco en el talento y en el desarrollo de la carrera profesional y vital de su propio equipo.

“Uno de nuestros objetivos es ser empresa de referencia no solo para los clientes, sino también para el talento. Queremos ser la primera opción para el talento digital”, asegura Latasa. Actualmente, el equipo de NATEEVO está compuesto por 220 profesionales, lo que supone un crecimiento del 30% en 2021 y casi cuatro veces más que en 2017, año del inicio de la marca.

Capaz de ejecutar proyectos de manera natural al combinar los servicios de agencia y consultoría, NATEEVO presta sus servicios a empresas líderes del sector de la Banca, Industria, Energía, Seguros, Telco, Media y AAPP. Coca Cola, Mahou, BBVA, Twitter y Disney+ son algunas de las empresas que ya confían en NATEEVO para llevar a cabo sus proyectos de transformación digital y comunicación de principio a fin.

A nivel internacional, da un paso más. “Queremos consolidar nuestro trabajo en los países de Europa y LATAM en los que ya estemos presentes y empezar a trabajar en otros como Estados Unidos en los que nuestra propuesta de valor pueda marcar la diferencia”, concluye Matías Acosta, Director de Negocio Internacional en NATEEVO.

“NATEEVO ha madurado mucho en sus cinco años de historia. Ahora le tocaba transmitirlo a la marca”, dice Carlos Velasco de Benito, Head of Brand & Creative Service en NATEEVO. “En un principio nos encargábamos de proyectos más verticales. Ahora, las áreas que conforman la empresa (Brand, Martech, Experience y Strategy) están consolidadas y la mayoría de los proyectos son transversales, lo que nos convierte en una agencia única en proyectos End2End”, explica Ángel Barbero, Director de Innovación y Estrategia de NATEEVO.

Digital Fullnes, un nuevo concepto

Digital Fullness, el nuevo claim y posicionamiento de NATEEVO, recoge a la perfección la esencia de la empresa y este concepto 360. Con el fin de representar totalidad y plenitud, el claim está representado con una circunferencia, una forma que contiene y a la vez expande los límites.

Además, con esté círculo como representación gráfica de la nueva marca, NATEEVO trata de plasmar la importancia de cada una de las personas que forman el equipo. El concepto de “plenitud” es un objetivo tanto profesional como personal para todo el talento que conforma la compañía.

