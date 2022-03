WalkinPitas lanza su nueva colección primavera/verano 2022

Esta nueva colección está formada por cinco familias Pitas: Classics, WP150, Med, Confort y Originals, el más emblemático de la marca Ya está aquí la primavera y con ella el buen tiempo y los primeros rayos de sol. Suben las temperaturas y aumentan las ganas de dejar aparcados en el armario los zapatos más cerrados y los colores más oscuros del invierno para dar paso a las nuevas propuestas que más se van a llevar los próximos meses.

La marca urbana de zapatillas WalkinPitas presenta su nueva colección primavera/verano 2022, que invita a redescubrir su amplia gama de modelos nuevos y de continuidad en un sinfín de colores explosivos, con los que seguro entrarán ganas de calzarse unas Pitas todos los días. Esta nueva colección está formada por cinco familias Pitas: Classics, WP150, Med, Confort, y Originals, el más emblemático de la marca.

Con modelos para toda la familia y con el foco puesto en el “back to basics”, esta nueva colección, que destaca por su versatilidad, está basada en varios estilos diferentes, desde más sport hasta un estilo más arreglado, pero siempre manteniendo la calidad, la comodidad y apostando por el color, siguiendo así su seña de identidad. ¡Pitas llenará de color a los pies este verano!

Classics: compuesta por unas sneakers frescas y muy veraniegas, destacan por su suela de caucho de 3cm de grosor, recubierta de cuerda de yute. Cuentan con los modelos Ada y Ada Linen, fabricados en algodón 100% y en un tejido mezcla de lino y poliéster, respectivamente.

WP150: cada zapato de esta colección pesa solo ¡150 gramos!, de ahí su nombre, gracias a su suela de goma eva termoconformada: un modelo tan ligero que no notarás que los llevas puestos. Su plantilla interior Comfort Insole - extra gruesa, extraíble, transpirable y antihumedad- los hace, además, especialmente cómodos. Están fabricados en algodón 100%, y su intencionado efecto desgastado, con leves diferencias de color y ligeras arrugas en el corte, hace que cada par sea único e irrepetible. Muy fácil de poner y quitar gracias a su cierre elástico, incluye también un par extra de cordones de algodón correspondientes al color elegido para cuando los quieras intercambiar. Incluye los siguientes modelos: Wallaby Canvas, Boat Canvas, Slip on Canvas, Wallaby Flag, Boat Flag, Wallaby Linen, Wallaby Knitted, Wallaby Fly washed y Slip on Fly washed.

Med: fabricado con suela de caucho y corte de algodón 100%, estas Pitas son muy cómodas gracias a su plantilla interior Comfort Insole, que es extraíble, transpirable, lavable y antihumedad. Cada par es único y exclusivo gracias a un intencionado efecto desgastado, con leves diferencias de color y ligeras arrugas en el corte. Cuenta con cinco modelos: Mylos, Tasos, Corfu, Corfu suede y Creta.

Confort: esta familia engloba los modelos de zapatillas deportivas confeccionadas en suave tejido de malla de una sola pieza. La malla ofrece gran transpirabilidad y su cuello elástico simplifica el momento de calzarse. Con suela extra ligera en goma eva termoconformada y plantilla interior Memory Foam, proporciona una amortiguación total y una sensación de relax para los pies. Ofrece diferentes modelos, como Sara y Eva, en los que varía su tipo de amortiguación, la comodidad sin cordones del modelo Tania o el modelo Marco, enfocado a hombres.

Originals: son el primer modelo y el más emblemático de la familia Pitas. Además, para muchos, el auténtico verano no llega hasta que se ponen unos camping. Con suela de caucho vulcanizado, se trata de unas zapatillas suaves y cómodas al estar fabricadas en algodón orgánico 100%. Su intencionado efecto desgastado, con leves diferencias de color y ligeras arrugas en el corte, hace que cada par se convierta en único y espacial. Hay dos modelos, Camping clásico y Slip on, y están disponibles también para los más pequeños de la casa.

Sobre WalkinPitas

Fundada en 2016 en Asturias, en menos de 5 años de vida la marca urbana de zapatillas ya está presente en Portugal, Italia, Reino Unido, Grecia y Chipre. Con una amplia gama de modelos, entre los que destacan su icónico CAMPING a la cabeza y la línea WP150, con el modelo WALLABI, las zapatillas Pitas destacan por su versatilidad y por ser ideales para toda la familia. La apuesta por el color, es su sello de identidad, además de la comodidad y sencillez. El calzado Pitas es siempre pura felicidad para los pies en cualquier época del año.